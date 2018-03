Una trentena de famílies acudeixen a la jornada de portes obertes de l'Escolania

El vincle simbòlic amb la muntanya de Montserrat, l'interès per la música i, en la majoria de casos, un vincle amb la religió van ser els principals motius que van empènyer una trentena de famílies a assistir a les portes obertes de l'Escolania de Montserrat.

«No solament la música ens motiva a venir, sinó el sistema pedagògic de l'Escolania», va afirmar Bàrbara Alós, mare d'una família provinent de Barcelona. «Quan anava a l'institut, tenia un company de classe que havia estat escolà i per a mi era un referent», va remarcar el pare d'aquesta família, Nicolau Roig.

«Vam adonar-nos que el nostre fill té una sensibilitat especial per la música», va comentar Núria Presas, mare d'una família d'Olesa. Va assegurar que el que la preocupa més és la desvinculació dels pares al llarg de la setmana, «tot i que ens podríem trucar cada dia i nosaltres vivim força a prop», va comentar. «Tot i així, encara no hi ha res segur i avui som aquí per despertar la curiositat del nostre fill i per saber si vol ser un escolanet», va afirmar la mare.

De fet, des de la direcció del centre es recomana que el primer contacte amb l'Escolania es produeixi uns anys abans d'entrar-hi, ja que d'aquesta forma se'ls pot oferir una orientació musical acurada per aconseguir un resultats òptims a l'hora d'entrar a l'Escolania. La majoria d'infants entren a quart de primària.