Els municipals de Sant Salvador recullen fons per a un centre oncològic infantil

La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola s'ha sumat a la campanya solidària #pelsvalents, que recull diners per ajudar a finançar la construcció de l'hospital oncològic infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona.

La campanya consisteix en la confecció i posada a la venda d'uns escuts brodats que porten el nom de la Guàrdia Municipal i el lema #pelsvalents en daurat, i amb què es vol identificar el coratge i la lluita dels infants que s'enfronten al càncer. Els escuts es poden comprar per 4 euros en qualsevol de les oficines del cos, i la idea és enganxar-lo a qualsevol peça de roba simplement amb una planxada.

La iniciativa va sorgir de les policies de Sant Celoni, Caldes de Malavella i Hostalric, i a partir d'aquí s'hi han anat sumant cossos policials d'altres poblacions, i segons expliquen fonts de la Guàrdia Urbana de Sant Salvador, és la primera de la comarca del Bages que s'hi afegeix. Ja ha començat a fer difusió de la proposta a través del seu perfil de Facebook.

La construcció d'aquest futur centre oncològic a Barcelona, que serà el més gran d'Europa, ha motivat l'impuls de diverses iniciatives solidàries per recaptar diners, i en què també s'han involucrat cossos policials. És el cas de la Policia Local de Cardona, entre d'altres, que l'estiu passat es va sumar a la campanya «Posa't al seu cap», que convida els homes a rapar-se i les dones a tallar-se la melena i destinar el fons recollit a la causa. Poc després, aquesta iniciativa també va arribar a Sallent i altres poblacions.

L'objectiu d'aquestes campa-nyes és recaptar el màxim de diners possible per construir el centre oncològic, i també per contribuir al finançament de projectes d'investigació del càncer i programes d'atenció i educació per als nens afectats.