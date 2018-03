Sant Joan obre un punt de càrrega de vehicle elèctric

Sant Joan ja disposa del primer punt de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, que s'ha instal·lat al número 54 del carrer Major. Aquest punt està subministrat per l'empresa especialitzada SELBA i és gratuït. Disposa d'un connector Mennekes i un de Shucko i s'activa i desactiva a través d'un web personalitzat, sense necessitat de disposar de cap targeta ni clauer. Per fer-ne ús cal donar-se d'alta a través del portal de l'empresa i, un cop formalitzada la inscripció, l'usuari rebrà un correu electrònic amb el codi PIN que permetrà activar i desactivar el punt de recàrrega. L'estacionament del vehicle està limitat al temps necessari per fer l'operació, que no pot superar les dues hores.