L'alcalde de Castellnou de Bages anuncia que deixa el càrrec

Francesc Martínez, alcalde de Castellnou, ha anunciat la seva dimissió del càrrec després de veure com el seu equip es reduïa ahir a tres regidors amb la renúncia en les últimes hores de Maria Pilar Rubio.

El govern actual ja estava en minoria des que el regidor Manel Valero va separar-se del grup per discrepàncies amb el mateix Martínez i va passar a ser regidor no adscrit. Segons la llista amb la que es va presentar Martínez, Maria Pilar Rubio hauria de ser rellevada per Marc Valero, fill de Manel Valero, que tot apunta que podria formar part del bloc de l'oposició, com el seu pare.

Martínez ha escrit avui una carta adreçada a tots els habitants del municipi on anuncia «un pas al costat» i assegura que dimiteix perquè la situació és «insostenible» i està «fart de mentides i odi». Acusa directament de la situació al regidor "trànsfuga" Manel Valero i al cap de l'oposició fins ara, el regidor republicà Domènec Òrrit.

Òrrit, per la seva part, afirma que fins a les properes eleccions «hi haurà un govern transversal» que s'encarregui de la transició i «comenci a canviar les coses, sobretot eliminar la tensió actual».

En els propers dies s'ha d'aclarir el procés per fer el relleu a l'alcaldia del muncipi.