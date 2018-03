Els Mossos desmenteixen que hi hagi cap cèl·lula gihadista a Fonollosa

Els Mossos descarten l'existència de cap tipus d'amenaça gihadista a Fonollosa. Així ho va traslladar ahir el cos policial a l'Ajuntament de Fonollosa, després que el diari digital El Español publiqués que l'estiu passat el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) alertés d'una suposada cèl·lula gihadista a la població bagenca.

«Els responsables policials dels Mossos ens han assegurat que no hi ha cap motiu de preocupació», va explicar ahir a la tarda l'alcalde, Eloi Hernàndez, després d'haver tractat el tema amb els comandaments del cos català. Hernàndez va parlar amb els Mossos en assabentar-se de la notícia publicada, i després de recordar que el juny passat agents de la Policia Nacional havien demanat informació sobre el padró municipal de Fonollosa, en el marc d'un control «rutinari» contra el terrorisme.

«Per descomptat, celebrem la resposta que ens han donat els Mossos. Des que el juny passat la Policia Nacional es va posar en contacte amb nosaltres, no havíem rebut cap més notícia, la qual cosa ja era un bon senyal. Per això, avui hem llegit aquesta informació amb molta sorpresa», va manifestar l'alcalde fonollosenc. «Per tant, hem volgut treballar amb rapidesa, ja que hem de ser cauts amb un tema tan sensible com aquest», va afegir.

Fa uns mesos, doncs, la Policia Nacional hauria investigat si existia realment una cèl·lula gihadista amb seu a Fonollosa. Segons va publicar ahir el portal El Español, els Mossos haurien rebut, setmanes abans dels atemptats a Barcelona i Cambrils, un avís sobre un possible atac que estaria preparant suposadament una cèl·lula establerta al municipi bagenc.

Ahir al matí, quan encara no coneixia la resposta dels Mossos, l'alcalde Hernàndez va explicar que el juny passat agents de la Policia Nacional es van posar en contacte amb el consistori per demanar-los una sèrie de dades relatives al padró. En aquell moment, recorda el batlle, els agents van emmarcar aquestes recerques en «un control rutinari» fruit de l'estat d'alerta terrorista que en aquells moments vivia el país.

Després del desmentiment dels Mossos, l'alcalde va donar un missatge de tranquil·litat: «Al poble no hi ha passat res ni tenim indicis que hi hagi de passar res».

L'avís sobre Fonollosa al qual fa referència El Español hauria estat localitzat entre els documents que agents dels Mossos duien a incinerar quan van ser interceptats per la Policia Nacional, segons la mateixa informació.