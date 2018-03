Sallent estrena un mata-segells del Pont Vell sobre el Llobregat

L'oficina de Correus de Sallent disposa a partir d'avui i de forma permanent d'un mata-segells amb la imatge del pont del Batlle Pere Otger, conegut popularment com el Pont Vell, que uneix les dues lleres del riu Llobregat en aquesta població. La tinent d'alcalde de Sallent, Rosa Argelaguet, i el president de l'Associació Sallent Filatèlic, Miquel Estruch, com a representants dels òrgans impulsors de la iniciativa, en van fer ahir la presentació amb presència del director de zona de Correus a Catalunya, Carlos Chimeno.

El nou mata-segells mostra una imatge grafiada del pont amb la seva identificació, i la data de l'enviament, i estarà custodiat a l'oficina de Sallent, a disposició de veïns, filatèlics o turistes que estiguin interessats a fer enviaments postals des d'aquesta població, si bé també es podrà demanar el reenviament d'un sobre mata-segellat, amb petició prèvia a l'oficina sallentina, segons Chimeno.

Amb aquesta iniciativa, «Sallent posa en valor el seu patrimoni cultural mitjançant un element molt emblemàtic del poble, i sobre el qual no hi ha hagut discussió a l'hora de triar-lo», explicava ahir la tinent d'alcalde i regidora de promoció i turisme, Rosa Argelaguet. S'ha fet en consens amb l'Associació Sallent Filatèlic que, al seu torn, també ha promogut la confecció a través de Correus de segells i sobres amb imatges del pont, i que es podran obtenir de la mateixa entitat. De moment, se n'ha fet una edició limitada però se'n preveuen més. El segells, com la majoria de Tusello personalitzats que entitats o particulars encarreguen a Correus, solen ser per enviar cartes de fins a 50 grams de pes a qualsevol destinació estatal. Pel que fa als sobres, mostren dues imatges del pont, una d'actual i l'altra correspon a un fragment d'un dibuix del pont anterior al 1893. A la part posterior, hi ha una breu ressenya històrica, des dels orígens d'un pont del segle XIV en aquest mateix lloc però que el 1747 es va endur una riuada, fins a la construcció de l'actual (que s'ha anat reformant i ampliant), dos anys més tard.



El tercer mata-segells bagenc

Com ara ha fet Sallent, Cardona i Manresa ja van dissenyar el seu propi mata-segells el gener del 2016. En el primer cas l'estampa reprodueix la silueta del castell, i en el segon, la Basílica de la Seu de Manresa.

Sallent l'ha volguda dedicar al Pont Vell, que precisament està esperant una reforma estructural de cara a les properes setmanes, que afectarà exclusivament la part superior, en concret el paviment i les baranes.