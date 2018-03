El govern de Castellnou queda en quadre i l'alcalde decideix abandonar

Francesc Martínez, alcalde de Castellnou, ha anunciat la seva dimissió del càrrec després de veure com el seu equip es reduïa encara més aquest dimarts. La renúncia en les últimes hores de Maria Pilar Rubio va ser el detonant definitiu de la situació.

El govern actual ja estava en minoria des que el regidor Manel Valero va separar-se del grup per discrepàncies amb el mateix Martínez, i va passar a ser regidor no adscrit. Segons la llista amb què es va presentar Martínez, Maria Pilar Rubio hauria de ser rellevada per Marc Valero, fill de Manel Valero, i tot apunta que podria seguir els passos del seu pare i passar a formar part del bloc de l'oposició.

Martínez ha escrit una carta adreçada a tots els habitants del municipi on anuncia «un pas al costat» i assegura que dimiteix perquè la situació és «insostenible» i està «fart de mentides, demagògia i postureig». Acusa directament de la situació el regidor «trànsfuga» Manel Valero i el cap de l'oposició fins ara, el regidor republicà Domènec Òrrit.



Porta tancada al retorn

A més, el fins ara alcalde de Castellnou també publicarà dos butlletins on valorarà la feina feta els últims 11 anys i el curs 2017-18. Martínez assegura que «evidentment he fet coses malament, però pocs ajuntaments hi ha amb el deute a 0 i un romanent de tresoreria positiu de 378.000 euros». En la defensa de la seva tasca al càr-rec, també explica que la seva intenció sempre ha estat «ser l'alcalde de tots» i que està «orgullós» de la seva etapa a l'Ajuntament. El que lamenta és «no haver pogut arribar al 2019 com volia, no s'ha respectat el que es va votar», i al mateix temps assegura que tanca la porta a un retorn a les noves eleccions, encara que «això no vol dir que quan arribi el moment no doni suport a una llista determinada».



Tensió i «vergonya» als plens

Òrrit, per la seva banda, afirma que fins a les properes eleccions «hi haurà un govern transversal» que s'encarregui de la transició i «comenci a canviar les coses, sobretot eliminar la tensió actual». En aquesta línia, el cap de l'oposició afegeix que volen «abandonar l'actitud egòlatra» de l'actual alcalde i que passa «vergonya» amb els «espectacles» que hi ha als plens, en una suma d'accions que qualifica d'«esperpent».

Precisament, Martínez també és crític amb el que passa als plens, però apunta en l'altra direcció: «Els plens fan pena, estan plens d'odi i rancúnia», assegura, i denuncia l'existència de «la política del no pel no. És igual què presentem, la resposta sempre és que no de forma automàtica». Tot i això, l'exsocialista pensa que amb la seva dimissió pot arribar la calma, però no perquè la tensió sigui cosa seva: «És possible que els plens es relaxin, perquè crec que aquest és un tema purament personal contra mi».

Els pròxims dies s'ha d'aclarir el procés per fer el relleu a l'alcaldia del municipi. Ara mateix l'oposició està formada pels dos regidors no adscrits, tres d'Esquer-ra Republicana i un del PdCat.