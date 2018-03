Els Músics per la Llibertat d'Artés cantaran dilluns en suport al dejuni pels presos i exiliats

Els músics i cantaires d'Artés que des del 5 de novembre interpreten cada dia El cant dels ocells per reclamar la llibertat dels polítics que són a la presó o exiliats es traslladaran aquest dilluns, 12 de març, a Montserrat, on faran la seva 128a cantada per donar suport a les persones que el 5 de març van començar un dejuni en favor dels represaliats.

L'acte començarà a les 7 de la tarda a la plaça inferior del santuari, i, tot seguit, el sociòleg i periodista Salvador Cardús pronunciarà la conferència «Què hem après de l'1-O i del 21-D?». La xer-rada es farà a les antigues cel·les de l'edifici de Nostra Senyora, on es du a terme el dejuni.