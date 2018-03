El PSC aspira a mantenir l'alcaldia de Castellnou amb un nou candidat

El PSC al Bages dóna per feta la renúncia de Francesc Martínez com a batlle de Castellnou de Bages -tot i que ahir encara no en tenia constància que s'hagués formalitzat-, però alhora no renuncia a l'alcaldia. Cristòfol Gimeno, primer secretari de la federació XI dels socialistes, considera factible que amb un nou candidat el partit mantingui aquesta alcaldia que ostenta des de fa onze anys. Això, malgrat està en minoria com a grup de govern des del juny de l'any passat i ara ha de substituir dos dels que fins ara han estat els seus representants: el mateix Francesc Martínez i la regidora Maria Pilar Rubio, que també ha plegat aquesta setmana al.legant motius personals.

De fet, la direcció comarcal dels socialistes creu que amb la renúncia de Martínez s'obre un escenari nou i que el primer que ha de fer el partit és parlar amb les dues persones que haurien d'agafar l'acta de regidor i veure quina és la seva posició. Però també la de l'exregidor del PSC Manel Valero, que fa nou mesos va deixar aquest grup municipal i va passar a ser no adscrit, pas que va fer adduint divergències amb qui fins llavors era el seu cap de files i fins ara alcalde, Francesc Martínez.

De fet, ahir el primer secretari de la Federació XI del PSC, Cristòfol Gimeno, va posar de manifest que no compartia unes declaracions de Martínez, que qualificava Valero de «trànsfuga». Gimeno va posar en relleu que no es pot considerar com a tal l'exregidor del PSC, «perquè el que va fer va ser deixar el grup municipal i passar a ser no adscrit, però fins ara no ha promogut cap moció de censura amb altres formacions, que és el que sí que faria un trànsfuga».

Els dos integrants de la llista socialista a les eleccions del 2015 a qui pertocaria entrar per posició són Marc Valero i Beatriz Cárdenas. El primer és, precisament, fill de Manel Valero, i en el moment que es va conèixer la renúncia de Francesc Martínez s'especulava que podria seguir els passos del seu pare i passar a formar part del bloc de l'oposició. Ahir, però, Cristòfol Gimeno insistia que l'escenari que s'obre ara amb la renúncia de Martínez a l'alcaldia és nou, que «primer haurem de demanar a les persones que els tocaria per situació a la llista electoral del si accepten o no entrar», i que amb aquest panorama totalment obert «estem treballant en tots els fronts i amb totes les hipòtesis».

L'acta de regidor és personal, i per tant el partit no es pot saltar cap membre de la llista si als qui pertoca volen assumir aquest càrrec. Gimeno subratllava que «jo ara mateix no puc pas afirmar, al contrari del que fa algun regidor de l'Ajuntament de Castellnou, si ara es farà un govern així o aixà». «El que primer hem d'aconseguir entre tots és rebaixar la tensió», manifestava Gimeno, alhora que posava en relleu que «qui va treure millors resultats a les últimes eleccions municipals va ser el grup del Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, i amb les persones que encara es mantenen i les noves que entrin hem de veure què es pot fer i de quina manera».

Amb els resultats de les eleccions municipals del 2015 el PSC va perdre un regidor respecte el mandat anterior (va passar de 6 a 5), però tot i així va poder mantenir la majoria absoluta amb la que Francesc Martínez va revalidar l'alcaldia.

El ple de l'Ajuntament de Castellnou de Bages està format per un total de nou regidors i després dels comicis de fa tres anys va quedar completat amb tres regidors d'ERC i un de Convergència (ara PDeCAT). Però, tal i com s'esmentava anteriorment, el passat mes de juny, el fins llavors segon tinent d'alcalde socialista, Manel Valero, va deixar el grup i l'equip de govern, però no l'acta de regidor, i va passar a ser no adscrit per discrepàncies amb Francesc Martínez. D'aquesta manera, el PSC va quedar en minoria, tot i que ha seguit governant i tenint l'alcaldia. Per tant, caldrà veure ara quina correlació de forces s'estableix amb la marxa de Martínez i l'entrada dels nous regidors.