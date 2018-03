Sant Salvador engega els pressupostos participatius amb jornades informatives

Els veïns i veïnes de Sant Salvador de Guardiola podran presentar a partir d'aquest cap de setmana les seves propostes pels pressupostos participatius del 2018. Dues jornades, dissabte i diumenge, organitzades pel Consell de la Vila i la regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, informaran de les bases i el funcionament d'aquesta partida pressupostària, que consta de 20.000 euros, i sobre quins requisits han de tenir les propostes que es presentin.

Tant a la jornada de dissabte, que serà a la sala polivalent de la Masia del Calvet a les 18h, com a la de diumenge, a La Sala Teatre, a partir de les 11h, entitats i veïns podran anar-hi per informar-se i també per presentar les seves propostes. Unes propostes que enguany també es podran presentar directament a l'Ajuntament al llarg del mes de març, i a través del correu electrònic tenim20000euros@gmail.com, un nou sistema amb el qual es vol facilitar als veïns la implicació amb els pressupostos participatius.

En aquest sentit, a partir de la setmana que ve es començarà a difondre l'etiqueta #tenim20000euros perquè els qui presentin iniciatives i els veïns en general comentin i facin difusió de les propostes a les xarxes socials.

A mitjan mes d'abril, el Consell de la Vila elegirà 4 propostes, que es posaran a votació el cap de setmana del 5 i el 6 de maig. Igual que l'any passat, l'Ajuntament vol posar les urnes al carrer per incentivar la participació ciutadana. Dissabte al nucli antic i diumenge a la plaça del Pi del Calvet. Un sistema que «l'any passat ja va funcionar molt bé i va tenir molt bona resposta, amb més d'un 10% de participació en les votacions», afirma la regidora de participació ciutadana, Anna Llobet.

La setmana següent a les votacions el consistori farà el recompte oficial i anunciarà la proposta guanyadora en un acte obert al públic. L´any passat la proposta guanyadora al 2017 va ser la reforma de la porta de la Masia del Calvet. Unes obres que l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola va executar i finalitzar ara fa uns mesos.