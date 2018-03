Una trentena de bars i restaurants del Moianès faran dissabte Sopars Grocs

Prop d'una trentena de bars i restaurants del Moianès s'han sumat a la proposta de fer un Sopar Groc Solidari. La iniciativa, impulsada per l'ANC del Moianès, recollirà donatius que es destinaran a l'Associació Catalana pels Drets Civils, formada per familiars dels exiliats i presos polítics.

Els sopars tindran lloc a cadascun dels restaurants que s'han afegit a la campanya. Tot i que alguns oferiran un menú per a l'ocasió, amb el domini del color groc, altres tindran el seu menú o carta habitual. Tots, però, compartiran decoració, amb llaços grocs i espelmes i oferiran fullets explicatius de la iniciativa. Els donatius no estan inclosos en els preus dels menús, sinó que es recolliran a la sortida en una guardiola i, a canvi, es rebrà un llaç groc. L'organització suggereix que es faci un donatiu de 5 euros per persona però l'aportació és voluntària.

Els establiments que s'hi han adherit són: La Violeta, l'Hostal, la Teula i la Poua, de Castellterçol; L'Hostal Grau, Ca la Tona i Bar Monestir, de l'Estany; Hostal Santa Maria i Cal Ramonet, de Santa Maria d'Oló; Les Voltes, Blau Verd, El Blat, El Colom, Magadins, Bar Casal, Bar Condal, El Petit Celler, Bar Avinguda i Taula Num I, de Moià; el Racó del Pou, el Mirador i l'Urbisol, de Calders; el restaurant El Rovell i La Masia d'en Solà, de Monistrol de Calders, i Can Xarina, Can Manel, La Bufa i El Toll, de Collsuspina.