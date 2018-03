Compromís amb Sant Joan diu que «tenim un govern adormit», però no pot tombar-lo

Compromís amb Sant Joan, el principal grup a l'oposició en aquest ajuntament, descarta impulsar una moció de censurra contra l'equip de govern en minoria perquè «ara per ara no és legalment possible» tenint en compte l'actual estructura que té el consistori.

Així ho van donar a conèixer ahir els quatre membres que integren el grup municipal després d'haver estat interpel·lats per alguns veïns davant la possibilitat d'una moció ara que el govern està en minoria. Inicialment l'integraven 5 regidors del PDeCAT i 3 d'ERC dels 17 que té el consistori, però la renúncia, el desembre passat, de la regidora de les files convergents Xus Segura, que va deixar el govern per passar al grup mixt, ha girat la truita. Malgrat tot, «hem de ser honestos i explicar que en el marc actual i vista la correlació de forces que hi ha, la moció de censura no és legalment possible», apuntava el portaveu del grup, Albert Marañón.

I és que, l'article 197.1 de la Llei Electoral preveu impulsar una moció de censura amb una majoria absoluta dels vots de l'oposició (la meitat més un), però una modificació incorporada el 2011 (coneguda com la llei antitransfuguisme), impedeix compatibilitzar el vot dels regidors no adscrits, que en aquest cas seria imprescindible perquè la moció prosperés, juntament amb els 4 vots de Compromís, els 3 del PSC i el del regidor del PP. Aquesta modificació de la majoria reforçada va ser tombada pel TC el desembre passat, però la seva nul·litat no entrarà en vigor fins al proper mandat.



Un govern «ineficaç i incapaç»

Compromís, que és molt crític amb la «ineficàcia i la incapacitat a l'hora d'executar projectes que fa anys que s'anuncien» per part d'un govern «adormit», no vol fer elucubracions sobre què podria haver passat si la moció fos possible, però admet que com a mínim s'hauria valorat. Ara, «només li podem reclamar que es desperti i se centri en les necessitats reals dels veïns», tenint en compte que, segons Compromís, «la seva preocupació per la situació nacional sovint eclipsa l'acció de govern local». En aquest sentit, acusa a ERC i al PDeCAT de no haver aprovat, encara, el projecte definitiu del canal i l'entorn de la zona esportiva, o el del viver d'empreses; i lamenta que «a 9 de març no hagi presentat una proposta de pressupostos per al 2018».

En aquest context, «nosaltres continuarem fent una oposició constructiva i en positiu, però amb crítica contundent sempre que sigui necessari».