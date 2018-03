El funicular centenari es renova per dins

A les portes del centenari de la seva inauguració, el funicular de Sant Joan de Montserrat està sent sotmès a una actualització, que afecta principalment la part més mecànica. des del novembre i fins al proper 16 de març aquest peculiar servei de transport que connecta l'àrea del monestir amb un dels punts elevats del massís està tancat al públic perquè s'hi puguin fer les operacions previstes.



Es tracta, de fet, d'un procés de renovació que s'ha anat fent progressivament. El primer va ser el canvi de cotxes, realitzat ja el 2015, que permet passar de 48 a 62 passatgers en cada trajecte. El segon pas s'està duent a terme actualment, i consisteix en la instal·lació d'un sistema mecànic nou format per una politja, una contrapolitja, un reductor, un sistema de fre i un motor trifàsic. La darrera actuació és la revisió de la via. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) dedica 2,2 milions d'euros a aquest projecte de remodelació.





A l'hora d'escollir les dates per portar a terme aquesta intervenció es va prioritzar que afectés el mínim possible els usuaris. Es va haver de decidir si es tancava durant un període que inclogués Nadal o Setmana Santa, dues dates especials en què augmenten considerablement les visites a Montserrat. Finalment, es va optar per poder tenir-lo a punt per Setmana Santa, un dels punts més forts de l'any.La renovació no modificarà el sistema actual basat en cable i motor. Els principals beneficis dels canvis seran la minimització d'aturades i incidències, l'obtenció de més informació en casos d'avaria i la millora d'aspectes com ara la velocitat.De moment, seguirà sent la mateixa, 1,5 metres per segon, i el viatge es mantindrà en els 7 minuts de durada. En el futur, però, s'espera que arribi als 3 metres per segon. Una major velocitat permetria alleugerir el pas dels visitants en les hores punta, però també es podria mantenir l'actual d'1,5 m/s en casos que hi hagi poca gent i no faci falta anar de pressa, perquè així es pugui gaudir més dels espectaculars paisatges que ofereix el recorregut.Més viu que mai als 100 anysEl funicular de Montserrat a Sant Joan va ser inaugurat el setembre del 1918 per comunicar la part exterior del monestir amb l'ermita de Sant Joan, situada a la part alta del massís, on també hi ha el mirador. L'èxit assolit per la línia va deixar en evidència aviat la seva escassa capacitat de transport, i el 1926 va ser substituït per una nova instal·lació, amb un ample de via diferent i vehicles de més capacitat. El 1986 va ser integrat a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i l'any 1997 va ser sotmès a un ampli procés de modernització, durant el qual va ser dotat d'uns nous vehicles. El funicular de Sant Joan ofereix una impressionant panoràmica de Montserrat a 1.000 metres d'altitud, i permet contemplar les millors vistes de la muntanya. La pujada amb aquest funicular és un viatge que costa d'oblidar, amb un grau màxim de pendent del 65% per a completar un total de 248 metres de desnivell, i un recorregut de 503 metres. S'agafa especialment per fer una excursió típica com és la de Sant Joan a Sant Jeroni, i per això és el funicular més utilitzat. Dels 493.254 viatgers en funicular l'any passat a Montserrat, 339.780 corresponen al de Sant Joan, per 153.474 de la Santa Cova. Aquesta xifra encara és més destacable si es té en compte que el de Sant Joan va estar tancat des del dia 1 de novembre per la renovació de l'accionament i encara no ha reobert.Aquests remuntadors van néixer a la meitat del segle XIX com una alternativa ideal a les vies fer-roviàries en llocs amb un fort desnivell. El primer funicular del món es va inaugurar a Lió l'any 1862, i unia Rue Terme amb Croix Rousse. Després també en van entrar en funcionament a Budapest (1870), Viena (1873) i Istanbul (1875), i el 1888 va posar-se en servei el primer funicular amb un motor elèctric a Suïssa. Des d'aquell moment, el nombre de combois similars es va multiplicar i a Europa en van arribar a circular més de tres-cents.Els avantatges d'aquest sistema de transport per cable (seguretat, funcionalitat i capacitat de transport) i la seva adaptació tant a zones urbanes com a la muntanya han provocat una reaparició amb força d'aquest tipus d'ins- tal·lacions. Avui en dia, a Europa n'hi ha més de dos-cents en servei, set dels quals a Catalunya. El seu funcionament és molt similar al dels ascensors, amb un sistema de corrioles on els dos cotxes es fan mútuament de contrapès.