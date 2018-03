Un repte de 2.184 esglaons, primer acte commemoratiu

Cent anys no es fan cada dia, i per això es preveu que durant aquest 2018 es duguin a terme diverses activitats especials per a celebrar l'efemèride del funicular de Sant Joan. Una de les primeres i que es preveu més visual serà la cursa vertical de bombers que es disputarà el dissabte 14 d'abril. Precisament, ahir se'n va fer la presentació i se'n van obrir les inscripcions. Serà de caire internacional, i limitarà els participants a 100, un per cada any que té el funicular. La cursa s'inclou dins el marc de l'associació mundial de Towerrunning.

La peculiaritat de la cursa i el repte que hauran d'afrontar els participants és que s'haurà de pujar per les escales que hi ha al costat de la via dels dos funiculars: des de l'estació inferior de la Santa Cova fins a l'estació superior de Sant Joan o, el que és el mateix, 1.000 metres amb 388 de desnivell, 2.184 esglaons amb un únic tram sense escales de només 80 metres (el que va d'una estació a l'altra). D'aquesta manera, la cursa vertical de Montserrat, organitzada pels Bombers de la Generalitat i Solidaritat Sant Joan de Déu, es convertirà en la més forta pel que fa a esglaons a Espanya i una de les més dures de tot el circuit mundial, en el qual dominen les proves en països com els Estats Units, Gran Bretanya, Estònia i Mèxic. El gros d'actes commemoratius per celebrar el centenari del funicular se situarà cap al setembre, per fer-los acostar a la data de l'aniversari.