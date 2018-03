Mor als 84 anys Manuel Díaz, primer alcalde de la democràcia a Sallent

Manuel Díaz Valverde, primer alcalde de Sallent després de la recuperació de la democràcia, va morir ahir a l'edat de 84 anys. Díaz era molt conegut al poble perquè va ser responsable d'un economat de la mina. Antics companys de l'equip de govern el recorden per haver posat l'accent en les polítiques socials en una època en què al municipi mancaven projectes adreçats a millorar la vida dels ciutadans. La cerimònia de comiat tindrà lloc avui a 2/4 d'11 del matí a l'oratori de Mémora de Sallent.

El 1979 i el 1983 va guanyar les eleccions encapçalant la llista del PSUC a Sallent i en els dos mandats que va ocupar el càrrec va formar un equip de govern amb més forces polítiques. En la primera etapa va formar un equip amb tots els partits amb representació al consistori i en el segon mandat va començar governant amb el PSC i va acabar formant govern amb un grup independent del municipi després que els socialistes trenquessin el pacte de legislatura. Al poble, encara recorden com en les primeres eleccions democràtiques, la campanya no oficial del PSUC era: «Si quieres comprar bien y barato, vota Manolo del economato».

La primera legislatura va ser un revulsiu per al poble perquè la seva llista estava integrada per sindicalistes i persones que havien lluitat contra la dictadura des de la clandestinitat, algunes de les quals havien estat empresonades.

A Maribel Sabaté –mare de la política de la CUP Anna– va ser regidora del PSUC en el segon mandat en què Díaz va estar al capdavant del consistori, i recorda aquella etapa com una època en què «els ajuntaments es van obrir a la gent». El govern de Díaz va impulsar projectes importants per al municipi, com l'institut, el pavelló, la llar d'infants i les polítiques de planificació familiar. També va aconseguir les subvencions necessàries per rehabilitar els camí de Sallent a Cabrianes, que havia quedat molt malmès per les importants inundacions del 1982.

L'antic regidor del PSUC al consistori sallentí Valentí Soler va estar al govern de Díaz al final del primer mandat i en els quatre anys del segon. «Veníem de la dictadura, i ens vam encarregar de posar en ordre l'Ajuntament i de treballar pel benestar del poble», explica, i afegeix que «va ser un bon alcalde». Posteriorment, Díaz va encapçalar la llista del PSC a Sallent.