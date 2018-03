Montserrat és el quart espai més visitat de la província de Barcelona

Que Montserrat és un dels principals pols d'atracció turística de Catalunya és una evidència, però ara ja es pot situar amb més concreció el seu pes en aquest àmbit. L'any passat, els seus més de 2,5 milions de visitants van convertir el santuari en el quart punt amb més volum de turistes de tota la província de Barcelona i, de fet, molt probablement això el situaria en el cinquè lloc en el conjunt de Catalunya.

Segons dades del balanç del 2017 de l'Observatori del Turisme a Barcelona, impulsat per la Diputació i l'Ajuntament (estudi que abasta tota la província), en aquest darrer any el centre d'interès turístic amb més captació va ser la Roca Village, amb 4,6 milions de visitants; seguit de la Sagrada Família, amb 4,5 milions; el Parc Güell, amb 3,1 milions i ja en el quart lloc, Montserrat, amb els 2,7 milions a què va arribar l'any passat. El santuari es va posicionar clarament per davant d'altres punts d'atracció turística prou reconeguts i quantificables com el museu del Barça (1,8 milions de visitants), l'Aquàrium de Barcelona (1,6); i el Born Centre Cultural (1,4 milions).

Malgrat no disposar de dades globals, molt probablement aquestes xifres situarien el santuari i el massís a cavall del Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat en el cinquè lloc de Catalunya, ja que el principal punt d'atracció de visitants del país és Port Aventura, que l'any passat va situar-se a l'entorn dels 5 milions.

Tal i com ja va avançar aquest diari, el 2017 el santuari va tornar a batre el seu rècord històric de visitants i, a més, ho va fer de manera contundent. Si el 2016 va trencar per primer cop un sostre des que es tenen registres exhaustius (el 2002), el dels 2,5 milions de visitants, el 2017 en va superar dos més d'una tacada, ja que es va situar per damunt dels 2,7.

La xifra és rellevant per si mateixa, però encara ho és més si es té en compte que en aquest segle, fins al 2016, no s'havia superat ni els 2,4 milions de turistes, i que respecte fa dos anys –que ja havia estat de rècord– el creixement ha estat d'unes 200.000 persones (de l'11%).

Pràcticament els cinc últims anys han estat de creixement constant, i des del 2013 sempre per damunt dels 2,3 milions de turistes. Des del 2002, que és quan se'n fa un registre exhaustiu (i el 2003 es va incorporar el cremallera com a mitjà de transport), pràcticament sempre Montserrat ha superat els 2 milions de visitants. Només en van ser una excepció el 2003 i el 2009, en aquest darrer cas perquè es va veure molt afectat pels episodis d'esllavissades que van obligar a tallar durant dies l'accés per carretera.

Cal tenir en compte que la xifra de visitants respon al control pels mitjans convencionals (carretera, cremallera i aeri), però que a més hi ha un nombre gens menyspreable de visitants que pugen a Montserrat per altres accessos i hi arriben a peu i que no formen part part d'aquestes xifres oficials.