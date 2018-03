El Mujal documenta les seves arrels vinyaires amb un tast de vins i formatges

AN

Acte de tast de vins que es va fer a les antigues escoles del Mujal AN

El nucli del Mujal, va néixer i es va consolidar com a poble a partir del conrreu de la vinya, al llarg del segle XVIII, at associat al fenomen de la rabassa morta i els parcers, segons va explicar la historiadora i humanista, Ester Llobet, en el tast de vins que es va fer aquest dissabte a les antigues escoles, en el marc de la Mostra de Vins del municipi de Navàs.

La palanesa Ester Llobet, que està fent un treball de recerca sobre la vinya, va destacar com a fet identitari la vinya, els topònims patronímics o d'estat que es conserven actualment: cal Ton, Perejoan, Bartomeus, Santacreu, Valset, Sastre, Roig, Pei, Bernat, Pelussa, el Solà.

Després del daltabaix de la fil·loxera, apareix una doble economia agroindustrial, amb el tèxtil i l'activitat agrícola, l'èxode rural i el retorn al seu mateix punt de partida (1861-1945).

El fenomen actual del ressorgiment dels vinyaires han restablert un vincle amb la terra que estava a punt de perdre's. Una mostra clara que la vinya i el vi recupera espai de vida i paisatge, són els productes que elaboren Martí Just, Arcadi Vilà i Joan Izquierdo amb ceps de varietats autòctones que van ser plantats fa més de set dècades.

Un tast de vins del Mujal, un blanc (malvasia) i un negre (sumoll), de Joan Izquierdo i Martí Just van ser el complement de la xerrada. La sommelier Sílvia Culell, va reivindicar la feina del pagès, dels vins que són pura història i va fer una comparativa dels vins del Mujal amb d'altres zones, com la DO Baix Penedès i Ullastrell (Sasserra 2015, Sicus 2016, Amfiteatre Martialis 2016).

L'acte va esdevenir la presentació en públic de la Formatgeria de Cal Músic, amb un tast de tres formatges ecològics de cabra i ovella, que estan a punt d'iniciar la seva comercialització per iniciativa de Martí Just i Lurdes Casas, amb obrador al Mujal.

A l'acte hi van assistir unes 35 persones i va ser presentat pel regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Navàs, Joan Fernández.