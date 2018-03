La ronda gironina equiparable a la creada al Bages per la C-16 absorbeix el 85% del trànsit

Equiparables en objectiu, diferenciables en format i, per ara, molt distants en resultats. La ronda de circumval·lació que s'ha volgut crear al sud del Bages i a l'entorn de Manresa utilitzant l'autopista (C-16) com a via alternativa a la C-55 incentivada per nous descomptes té un paral·lelisme molt clar a Girona, però ara com ara l'eficàcia és molt diferent. És el que s'ha batejat com a RondaGi, que ha aprofitat l'autopista AP-7 per habilitar un tram gratuït de 20 quilòmetres d'aquesta via de pagament, entre els peatges de Fornells de la Selva i Vilademuls, perquè faci les funcions de cinturó de circumval·lació de Girona. Una mesura, per tant, que té moltes similituds amb la dels descomptes que des del gener del 2016 s'apliquen a l'autopista Terrassa-Manresa, des del peatge de Castellbell-Sant Vicenç cap al nord.

Com dèiem, però, el resultat aconseguit en un cas i en un altre dista molt. Actualment, la ronda de Girona registra un trànsit d'uns 60.000 vehicles de mitjana diària, mentre que a la que seria la seva carretera paral·lela (i la que s'ha volgut descarregar amb aquesta mesura), la N-II, n'hi passen uns 11.000 al dia.

Per tant, en el flux de trànsit d'aquest corredor que formen totes dues vies a l'entorn de la ciutat de Girona, la distribució aproximada és del 85% per l'autopista, i el 15% per la N-II.

En canvi, el model aplicat a l'entorn de Manresa i el sud del Bages des del gener del 2016 (amb una correcció i ampliació el 2017) té encara una proporció invertida. Segons dades de final de l'any passat, pel corredor que formen la C-16 i la C-55 circulen un total de 48.200 vehicles de mitjana diària. D'aquests, uns 30.ooo encara utilitzen la carretera comarcal, mentre que per l'autopista hi passen els 18.200 restants. Per tant, la proporció és d'aproximadament el 60% de conductors que passen per la C-55, pel 40% que utilitzen l'alternativa de l'autopista.

També segons les darreres dades facilitades, a l'autopista AP-7 de Girona, en el tram que actua com a ronda, s'ha registrat un creixement del volum de trànsit del 25%. Mentre que en el cas de la C-16, l'augment amb l'aplicació dels darrers descomptes se situa a l'entorn del 10%, creixement que s'atribueix essencialment a un augment del conjunt de vehicles que circulen per tot aquest corredor.



Matisos importants

Dèiem que totes dues rondes (la de Girona i la del Bages) podrien ser equiparables en l'objectiu, i en part també en el format, però hi ha matisos importants en l'aplicació pràctica. El principal, que el servei implantat a les comarques gironines té una limitació en espai (abasta un tram molt concret), però no temporal. És a dir, no té cap limitació de dies i horaris, al contrari del que passa al tram del Bages, on els descomptes se ce-nyeixen a dies laborables i a dues franges concretes del dia.

L'altre aspecte rellevant és que en el cas bagenc és imprescindible disposar de teletac, la qual cosa obliga els potencials usuaris a gestionar-ne l'adquisició (en entitats bancàries o a la concessionària) i a pagar-ne un cost de manteniment.

En el tram de Girona també cal estar en possessió d'aquest dispositiu, però hi ha una diferència important. En aquest cas, concessionària i administracions locals s'han posat d'acord per promoure i facilitar un dispositiu senzill i gratuït (un adhesiu) que fa la mateixa funció de teletac, específicament per a aquest tram. El dispositiu dóna dret a accedir a l'autopista pels carrils expressament marcats per la concessionària, és a dir, només aquells que incorporen un rètol lluminós amb la indicació lluminosa «RondaGi». Habitualment n'hi ha un d'habilitat a cada peatge. Aquesta distribució es va engegar el març de l'any passat, i se'n van lliurar 180.000. Per commemorar el primer any de vida de RondaGi, la concessionària que gestiona l'AP-7 distribuirà 10.000 dispositius més, que els conductors podran recollir a les oficines que Autopistes té als accessos de Girona Sud i Girona Nord.

Captació pendent

Els resultats obtinguts fins ara a la ronda del Bages posen sobretot de manifest que el sistema no ha arribat als usuaris potencials. Segons controls per sensors que fa el departament de Territori, s'evidencia que la proporció d'usuaris potencials que podrien passar per l'autopista accedint als descomptes i que no ho fan és encara molt elevada.

Una de les dades més importants que ha aportat fins ara és que milers de conductors al dia que, pel seu trajecte i franja horària, podrien passar gratuïtament per l'autopista, utilitzen en canvi la C-55.

En concret, del seguiment fet al trànsit de vehicles que circulen (com a mínim) entre Cabrianes (C-16) i Monistrol de Montserrat (C-55) es desprèn que utilitzen en el 68% dels casos la C-55 en les franges en què podrien passar per l'autopista sense haver de pagar.