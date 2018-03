La Vedruna d'Artés celebra una concorreguda trobada d'exalumnes

L´Escola Vedruna d´Artés ha obert les portes aquest diumenge 11 de març per celebrar una trobada d´antics alumnes, dins el marc dels actes que commemoren el 150è aniversari del seu naixement, l´any 1868. Per festejar l´efemèride, el centre, en col·laboració amb els alumnes i les famílies, ha organitzat un conjunt d´activitats que s´han desenvolupat al llarg del matí.

Els assistents a l´acte han pogut gaudir, per exemple, d´una visita guiada per les instal·lacions de l´Escola per comprovar la transformació que ha fet amb el anys i com s´han redistribuït i actualitzat els espais. Aquestes visites, a més, han servit de nexe entre generacions, atès que estudiants actuals han acompanyat els exalumnes al llarg del recorregut.

Durant la celebració, també s´han presentat dues ampolles de cava realitzades amb motiu d´aquest 150è aniversari. Es tracta de dos caves dels cellers artesencs Artium i Gibert, per a cadascun dels quals s´ha fet una etiqueta i una placa personalitzades amb el logotip de l´Escola.

A més a més, al pati del centre hi ha hagut una petita mostra de cultura popular, amb la colla castellera dels Picapolls i els gegantons "Sisplau i Sisplaua" les antigues icones de l´Escola, una exposició de fotografies, una zona de photocall i una parada on els assistents han pogut emportar-se un record d´aquesta trobada, en forma d´imant, de punt de llibre o de souvenir d´scrapbook.

La celebració ha suposat la unió entre les generacions antigues i actuals de l´escola, així com el retrobament entre exalumnes, i ha esdevingut una jornada en què s´han compartit vivències, anècdotes i records.

La gravació d'una 'flashmob' al centre del poble, el passat mes de gener, va donar el tret de sortida als actes commemoratius que s'aniran desenvolupant al llarg d'aquest any.