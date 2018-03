Convoquen a Castellgalí una acció de neteja de la llera del riu Cardener

El Club Esportiu Amics de la Pesca de Castellgalí ha convocat per a dissabte que ve una matinal de neteja de l'entorn del riu Cardener al seu pas per la població, i busca voluntaris per poder fer un treball més ampli i exhaustiu. L'acció s'emmarca dins el programa «Allibera 1m2», que porta a terme l'entitat SEOBirdlife i Ecoembes amb l'objectiu de sensibilitzar sobre l'acumulació de deixalles als espais naturals a l'entorn d'espais fluvials.

L'acció de neteja es durà a terme a partir de les deu del matí. El club esportiu ha fet una crida a la participació de voluntaris, que es poden inscriure trucant al telèfon 638459100, ja que a banda de tenir constància de la seva implicació se'ls podrà fer una assegurança. Aquests dies, membres de l'entitat de pesca ha estat realitzant una neteja de canyes de tot el tram.