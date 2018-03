El futur del govern de Castellnou, en suspens a l'espera de la renúncia oficial de l'alcalde

Una setmana després del ple a partir del qual Francesc Martínez va anunciar que plegaria d´alcalde de Castellnou, encara no ha formalitzat oficialment la seva renúncia, que preveu fer efectiva a final de mes «per no deixar penjats alguns compromisos». Aquest impàs manté en la incògnita la futura recomposició del govern del PSC, que en aquell mateix ple va veure agreujada la seva situació de minoria (3 regidors de 9) amb la dimissió de Maria Pilar Rubio.

La renúncia de Rubio ha estat el detonant que portarà a la dimissió de Martínez, però abans preveu «complir amb temes que ja tenia en marxa», com el ple que la Mancomunitat del Cardener preveu celebrar aquest dimecres al Museu dels Maquis de Castellnou coincidint amb una jornada amb restauradors, o la duatló que tindrà lloc aquest diumenge al poble. Mentrestant, Martínez també està enllestint dos butlletins que vol publicar abans de plegar i on valorarà la feina feta durant els seus 11 anys d´alcalde.

La intenció és fer efectiva la seva renúncia en una data encara per determinar però si és possible abans de Setmana Santa, i en un ple extraordinari amb aquest únic punt «que n´eviti un d´ordinari amb rancúnies i qüestions personals» com diu que hi ha hagut darrerament. Una renúncia que «sap greu per qui em va votar pensant en una mateixa llista fins al 2019» però que, segons ell, s´ha vist estroncada «per l´actitud d´un regidor en contra meva que no ha volgut dialogar», en referència a Manel Valero, que el juny passat va passar al grup mixt per discrepàncies amb Martínez deixant el govern en minoria.

El PSC no tira la tovallola



A la decisió de Valero s´han sumat ara les renúncies de Rubio i la de l´alcalde, que deixaran el govern amb 2 regidors. Tanmateix, el PSC confia que podrà recomposar-lo, «rebaixar la tensió, i mirar si podem establir pactes amb altres grups i treballar coordinadament», apunta el primer secretari de la Federació XI dels socialistes, Cristòfol Gimeno.

La intenció és parlar aquests propers dies tant amb els dos regidors del grup que es mantenen com amb els dos que haurien d´entrar en substitució de Rubio i l´alcalde. L´un precisament és Marc Valero, fill del regidor que el juny es va passar al grup mixt, i no es descarta que segueixi els mateixos passos que el seu pare. L´altra és Beatriz Cárdenas. El PSC es manté a l´espera de parlar amb tots ells abans de veure si entren o no, en quines condicions, i qui assumeix l´alcaldia. Per ara «no hi ha res definit», diu Gimeno, i recorda que fins que Martínez no formalitzi la seva renúncia al registre, «no sabrem en quins terminis ens movem».