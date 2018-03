El PP és crític amb l'executiu local però es desmarcaria d'una eventual alternativa amb les esquerres

El portaveu i únic regidor del PP a l'Ajuntament de Sant Joan, Josep Lluís Javaloyes, també a l'oposició, es mostra crític amb la trajectòria de l'actual equip de govern, «que, lluny de fer polítiques pel poble, ens porta a la deriva amb el procés secessionista treballant només per una part del municipi». Tanmateix, i en cas que s'hagués pogut tractar la possibilitat d'una moció de censura, un tema sobre el qual «el nostre grup mai no ha tingut cap reunió» amb la resta de l'oposició, el PP també ha deixat clars «els dubtes de poder arribar a acords perquè prosperés».

I és que els postulats dels populars també s'allunyen dels de la resta de grups a l'Ajuntament, «i creiem que un govern intervencionista d'esquerres no és el que necessita Sant Joan». Entre altres coses, el PP defensa «les llibertats individuals com a mitjà per aconseguir les col·lectives, i això actualment no és compatible amb el grup de Compromís amb Sant Joan per encarar cap projecte».