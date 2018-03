El PSC de Sant Joan convida Compromís a fer «front comú» contra el govern en minoria

El PSC de Sant Joan de Vilatorrada reclama «un front comú» de progrés amb Compromís-ICV-MES, com a principal grup a l'oposició, «per treballar alternatives que forcin a un govern que ara està en condició de perdre votacions al ple municipal» perquè està en minoria. D'aquesta manera, els socialistes responen a les crítiques que ha fet públiques Compromís amb Sant Joan contra la «ineficàcia» de l'executiu, i davant la impossibilitat legal de plantejar una moció de censura que prosperi (vegeu Regió7 de dissabte).

El govern (amb 5 regidors del PDeCAT i 3 d'ERC dels 17 que té el consistori) ha quedat en minoria després que la regidora Xus Segura, de les files convergents, va passar al grup mixt el desembre passat. Això va reforçar l'oposició, ara amb Segura, 4 regidors de Compromís, 3 del PSC i un del PP. Com va apuntar Compromís fa uns dies, la possibilitat numèrica per plantejar una moció hi és, però no prosperaria perquè, segons la legalitat vigent, no es podria comptabilitzar el vot de la regidora no adscrita, i malgrat el supòsit que tots els grups se sumessin a la moció, no tindrien majoria per tombar el govern.

Més enllà d'aquest impediment, el PSC ha expressat els seus dubtes a un suposat interès per part de Compromís a impulsar una moció si fos possible, tenint en compte que, abans de conèixer aquestes circumstàncies legals, «i davant la insistència –per part del PSC– de negociar un govern alternatiu de progrés, Compromís va mostrar-s'hi poc interessat», apunta el grup socialista, «perquè seria perjudicial pel poc temps que queda per a les properes eleccions». Tanmateix, per al PSC, «hi ha moltes alternatives per fer front comú i tirar endavant propostes des de l'oposició, però per fer-ho cal una mostra veritable d'interès per part de Compromís».

El PSC sosté que «Sant Joan no es mereix aquest govern ineficaç, i només el podrem forçar a canviar les seves polítiques si Compromís i PSC ens entenem».

En aquesta línia, els socialistes conviden la formació Compromís que els donin suport en una moció que no va prosperar en un ple anterior i que ara tornaran a presentar. En la moció es demana «retirar Sant Joan de l'AMI, i per tant l'aportació econòmica anual a l'associació, tenir una festa major lliure de politització i retirar l'estelada gegant de l'ajuntament».