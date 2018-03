Castellgalí porta als jutjats la petició de places públiques de residència pendents

L'Ajuntament de Castellgalí i la Fundació Ibada, que gestiona la residència d'avis en aquest municipi, han fet efectiva la via del contenciós que havien anunciat setmanes enrere per reclamar a la Generalitat les places concertades que li va prometre fa vuit anys i que encara no ha concedit. El TSJC ja ha admès a tràmit el recurs «i ara ha de seguir el seu procés», diu l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, que confia en la justícia perquè es doni compliment a un compromís pendent, tot i admetre que el procés «pot ser llarg i feixuc».

Castellgalí té compromesa l'assignació de places públiques des del 2010 (dos anys abans d'inaugurar la residència). És quan es va signar el conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat, pel qual l'administració catalana assumia la concertació de la meitat de les cent places que té la residència del poble (deu són de centre de dia). Des d'aleshores encara no se n'ha adjudicat cap, i la gota que ha fetsvessar el got és l'anunci que la Generalitat va fer a la tardor de concertar 14 places de residència al Bages; 7 a la de Santpedor i 7 més a la de Sant Fruitós, però cap a la de Castellgalí tot i el conveni.

Tot plegat va fer saltar les alarmes a l'Ajuntament i a la Fundació, que a final d'any ja van plantejar la possibilitat de recórrer el cas per la via judicial si la Generalitat no atenia les seves peticions. Com que no ha obtingut cap resposta, finalment es va optar per presentar un contenciós administratiu contra el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.



Del requeriment al contenciós

El pas previ als Tribunals van ser dos requeriments a la Generalitat per desencallar la situació, que es van obrir per dues vies. Una denunciava la inactivitat administrativa de la Generalitat per incompliment de conveni, i l'altra era contra l'actuació administrativa en via de fet, en el sentit que s'ha anunciat una adjudicació de places públiques en què no figura Castellagalí.

La Generalitat tenia un mes per respondre un dels requeriments i tres per a l'altre, i en veure que s'esgotava el primer termini, Ajuntament i Fundació van tirar pel dret sense esperar a veure què passava amb el segon. «Ara el contenciós ja està en marxa i tirarà endavant», apunta Gimeno, després d'anunciar que l'Ajuntament ja ha rebut la confirmació del TSJC que el recurs ha estat admès a tràmit i el cas es portarà des de la sala contenciosa administrativa (secció cinquena).

La residència Ibada de Castellgalí es va inaugurar el març del 2012, i actualment funciona amb una setantena de places cobertes «sense cap aportació per part de l'administració», lamenta Gimeno. Considera que això comporta «un greuge comparatiu» respecte d'altres centres «quan nosaltres tenim un conveni signat que s'està incomplint». L'alcalde assegura que «la necessitat de places públiques al Bages no és de 14 sinó de moltes més», i en aquest sentit afirma que «gri-nyola que ningú més de la comarca no digui res» per defensar la causa per la qual està lluitant Castellgalí.

El darrer anunci sobre l'assignació de properes places concertades que va fer la Generalitat i que deixava fora Castellgalí era de 1.393 de residencials i 185 de centre de dia en el conjunt de Catalunya. D'aquestes, 14 corresponen al Bages, i totes són residencials.