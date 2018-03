David Saldoni tindrà una vicepresidència a l'AMI, i Albert Miralda serà vocal

L´alcalde de Sallent i president de l´Associació Catalana de Municipis, David Saldoni ocuparà una de les set vicepresidències de l´Associació Catalana de Municipis (AMI), i l´alcalde de Sant salvador de Guardiola, Albert Miralda, serà vocal. L´entitat ha reestructurat aquest dijous el seu organigrama, amb l´elecció a Tàrrega de l´alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, com a nou president. Encapçalava l´única candidatura que es va presentar per rellevar Neus Lloveras al capdavant de la institució.

Saldoni ja era vocal sota la presidència de Lloveras, i ara tindrà una de les cinc vicepresidències que hi haurà per sota d´Anabel Moreno, alcaldessa d´Arenys de Mar, que serà la vicepresidenta primera, i de l´alcalde d´Argentona, Eudald Calvo, que es manté com a vicepresident segon. L´alcalde d´Arenys de Munt, Joan Rabasseda, continua com a secretari i l´alcaldessa de Sant Quirze de Besora, Rosa Vestit, serà la nova tresorera, càrrec que ocupava fins ara Cervera. L´executiva es completa amb els alcaldes i alcaldesses Neus Lloveras (Vilanova i la Geltrú), Jordi Gaseni (Ametlla de Mar), Josep Andreu (Montblanc), Marta Madrenas (Girona), Meritxell Roigé (Tortosa), Albert Batet (Valls), Jordi Munell (Ripoll), Mireia Solsona (Matadepera), Xavier González (Palma de Cervelló), Maria Teresa Malla (Almenar), Albert Miralda (Sant Salvador de Guardiola), Ramon Roqué (Sant Joan de les Abadesses), David Font (Bellcaire d´Empordà) i Carme Freixa (Vallfogona de Ripollès) i el regidor Francesc Barbero (Flix) com a vocals. En el cas del Consell Directiu, l´òrgan territorial de l´AMI, està integrat per una cinquantena d´alcaldes i regidors i estan representades les diferents comarques catalanes.

Eixamplar l´independentisme

L´Assemblea General ha aprovat un manifest que porta per nom el Compromís de Tàrrega, on es dóna suport a les institucions catalanes, es rebutja l´article 155 i es demana diàleg, entesa i unitat, entre altres coses, a banda de recollir el compromís del món municipal a treballar per eixamplar la base social de l´independentisme.

En aquest sentit, el nou president ha apel·lat a la proximitat, diàleg, treball discret, constància i esforç «tant propi dels alcaldes i alcaldesses» perquè siguin els valors que també esdevinguin la columna vertebral de la República catalana. Per últim, Cervera també ha dit que l´AMI disposa d´una base molt sòlida, amb gairebé 800 batlles, «amb una actitud de fermesa envejable malgrat l´huracà d´embats judicials, polítics i mediàtics» i, per aquest motiu, «tenim la necessitat de fixar-nos com un objectiu més el fet de posar en valor la nostra trajectòria».