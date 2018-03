Fonollosa vol posar el nom d'1 d'Octubre la plaça on hi va haver les càrregues policials

Fonollosa vol reconèixer «la dignitat i el coratge» dels veïns que van votar al referèndum de l´1 d´octubre passat en aquest municipi, un dels més perjudicats per les càrregues policials que hi va haver, i ho farà batejant la plaça on van tenir lloc els fets amb el nom d´1 d´Octubre. L´Ajuntament ha aprovat inicialment la proposta i anima els ciutadans a fer aportacions i suggeriments «per mirar de donar-li contingut» més enllà de la pròpia placa, aprofitant els 20 dies que estarà en exposició pública, segons ha explicat l´alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez.

Aquell 1 d´octubre, els veïns d´aquest municipi van patir dures càrregues per part dels antiavalots de la Guàrdia Civil (se n´hi van desplaçar una setantena), en el que l´Ajuntament considera «una acció brutal i desproporcionada», que es va dur a terme «indiscriminadament» cap a les persones de Fonollosa i Camps que es trobaven a la plaça que dóna accés a la sala de plens, l´únic punt de votació, i que ara es vol batejar com a 1 d´Octubre.

De fet, a nivell oficial aquesta plaça no té nom, però es coneix popularment com a plaça del carrer Església. És contigua a la plaça Major, dóna accés a l´església, la sala de plens (per darrere l´ajuntament), i a un lateral del centre cultural. Tot plegat la converteix e en un punt «cèntric i neuràlgic», diu Hernàndez, i ara s´hi afegeix tot el simbolisme heretat de l´1 d´octubre, «un dels dies més grisos i tristos de la història de Fonollosa». Per tot plegat, a nivell polític s´ha consensuat posar-li el nom d´1 d´octubre, i ara es demana la participació ciutadana «per acabar-ho de bastir», afegeix l´alcalde, en homenatge als veïns de Fonollosa i Camps.

La idea és que els veïns aportin «idees o matisos» en relació al propi nom «sempre que faci referència al simbolisme d´allò que va passar», i si es considera escaient i original, es plantejaria introduir-lo, i en aquest cas, tornar-lo a votar per ple.

Més enllà del nom, i de l´escrit que l´acompanyarà a la mateixa placa per contextualitzar els fets ocorreguts aquell 1 d´octubre, també es convida els veïns a opinar sobre altres possibles propostes complementàries «que serveixin per dignificar l´espai», ja siguin en forma de dibuix, gravat, escultura, o altres opcions.

Aquestes aportacions es podran fer presencialment a l´Ajuntament, o bé per via telemàtica. En aquest cas, s´obrirà un apartat a la web municipal on s´exposarà públicament la proposta aprovada inicialment pel ple, i on es podran fer els suggeriments oportuns. Hi haurà un termini de vint dies per fer-ho des del moment que s´obri el període d´exposició pública, possiblement la setmana entrant. Un cop s´hagi decidit exactament què es farà en aquesta plaça, es buscarà una data per a l´acte inaugural, que tant pot tenir entitat pròpia com es podria fer coincidir amb alguna altra festa local, diu l´alcalde.

Una nomenclatura que s´extén

Amb aquesta proposta, Fonollosa se suma a altres municipis de les comarques centrals que també han decidit batejar espais o equipaments públics amb el nom d´1 d´Octubre o similars, o tenen el projecte en curs.

Al Bages hi ha casos com el de Santpedor, que a començament de febrer va aprovar designar amb el nom de Sala 1 d´Octubre de 2017 l´espai annex de la biblioteca; i Sallent també batejarà amb el nom d´1 d´Octubre el passeig de la Biblioteca. Al gener, Sant Llorenç de Moruinys ja va aprovar posar aquest nom a la plaça de davant l´ajuntament, i a Moià es va engegar un procés per designar-hi la biblioteca, com un dels dos punts de votació del referèndum.