L'Ajuntament de Santpedor aprova inicialment el projecte de Cal Clarassó

La rehabilitació de Cal Clarassó de Santpedor com a espai públic polivalent ha fet un pas endavant. L'Ajuntament ha aprovat inicialment en el ple ordinari del mes de març el projecte d'obra de Cal Clarassó i la urbanització de l'entorn. Ara aquest projecte estarà un mes en exposició pública i passat aquest temps s'inclouran les al·legacions per a fer-ne l'aprovació definitiva. La rehabilitació de l'antiga fàbrica tèxtil, ubicada al bell mig del casc antic, té un cost de 1.708.000 euros, dintre de les previsions que es van fer inicialment, i es desenvoluparà en tres fases.

La rehabilitació es planteja en tres fases. La primera i més costosa començarà abans d'estiu i preveu la rehabilitació de l'envolvent de edifici, és a dir façanes, coberta i també de la xemeneia de l'antiga fàbrica. A més es farà la urbanització de l'entorn que afectarà també els carrers Vall i Doctor Vila. La segona fase es deixa per a més endavant i comporta el condicionament dels interiors de l'edifici. Finalment la tercera fase és l'adquisició del mobiliari.

El recinte de Cal Clarassó ocupa prop de mil metres quadrats amb un edifici principal, el de l'antiga fàbrica tèxtil. Aquest edifici de dues plantes quasi rectangulars amb un interior diàfan. La proposta presentada respecta l'edifici però també dóna resposta a les necessitats plantejades per l'Ajuntament en el sentit que es podrà reconvertir en un equipament sociocultural amb espais dirigits principalment a persones grans amb aules multiusos per poder fer informàtica, cuina i altres tallers; una zona de bar i restaurant; un espai de jocs interior i exterior que permeti activitats de jocs de taula, una sala d'actes polivalent i també espais per a l'escola d'adults.

La rehabilitació de Cal Clarassó és una de les obres emblemàtiques d'aquesta legislatura. El ple municipal va aprovar el projecte amb els vots a favor dels regidors de l'equip de govern, d'ERC. Progrés Municipal es va abstenir i CiU va votar en contra.

A més d'aquest tema, el ple municipal va aprovar la pròrroga de dos anys del contracte de prestació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals i escoles públiques de santpedor i les bases del concurs de balcons florits de Santpedor amb l'abstenció dels dos regidors de PM. També es va aprovar per unanimitat les bases reguladores de subvencions per a entitats i va rebre el vist-i-plau el Pla pressupostari de l'Ajuntament amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció dels 3 regidors de CiU i el vot en contra de PM.