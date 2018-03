L'escola Riu d'Or de Santpedor crea un espai per apropar les ciències als més petits

L'escola de primària Riu d'Or de Santpedor ha estrenat un espai on incentivar als més petits l'interès per la ciència i la descoberta. Per crear-lo s'ha transformat una antiga aula polivalent que es feia servir per dormir, jugar i que, segons la mestra Maria Roser Torrescasana, «quedava infrautilitzada». Ara, en canvi, la ciència forma part del dia a dia dels alumnes d'educació infantil amb una ampli ventall de propostes.

Un dels elements estrella és l'anomenat Tubenginy, amb el qual, diu Torrescasana, «va començar tot». En síntesi, es tracta d'una peça de fusta gran amb forats i uns tubs que s'hi han de posar correctament per construir circuits, i que els va fer guanyar el premi La Ciència i els Infants que organitza el Rotary Club. A partir d'aquí, l'interès per la ciència va créixer per part dels nens i l'Escola ha respost a les seves necessitats amb la creació d'un espai específic dins del centre que «permet modificar la metodologia de treball i convertir els alumnes en protagonistes», diu la mestra, «a partir de l'observació, la reflexió i el treball en grup».

L'evolució dels éssers vius és un dels elements d'observació. A l'espai hi ha peixos d'aigua calenta i freda, i insectes pal. Com que els nens hi passen almenys un cop per setmana, poden seguir els seus processos vitals, des de la reproducció dels peixos i els insectes fins a la mort, en alguns casos. L'oferta d'activitats és realment variada. Hi ha un sorral, una caixa de llavors, imans, figures geomètriques, taules amb llum, jocs d'engranatges i panys, i una inacabable llista d'estris.

La utilitat de la zona també va més enllà de l'Espai de Ciències i arriba a les classes, on es trasllada el nou material quan es considera convenient «perquè els alumnes es facin preguntes constantment», explica Laia Vall de Vilaramó, directora del centre. Tots els elements tenen rodes. Per a Vall de Vilaramó, aquesta és una manera d'expressar que es tracta d'un espai viu, obert a nous canvis i a l'evolució. De moment l'estan aprofitant els alumnes d'educació infantil, però pròximament es donarà pas als de primària, sempre accedint-hi amb grups reduïts per obtenir-ne més benefici.

Petits tresors

L'Espai de Ciències ha despertat la curiositat dels alumnes. Laia Vall de Vilaramó explica que ara els nens «porten coses que troben pel carrer o al pati per estudiar-les, i per a ells són «tresors».