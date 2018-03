Un bagenc col·lecciona més de 1.600 llaunes de Coca-Cola

Els Jocs Olímpics de Barcelona 92 li van despertar la curiositat pel disseny de les llaunes de Coca-Cola. I des d'aleshores, el sallentí Jaume Riu Ratera, amant del col·leccionisme, no ha deixat de compilar-ne.

En té 1.651 de 70 països diferents, principalment d'Espanya, França i Itàlia, però també dels Estats Units, Aràbia Saudita, Xina, Japó, Tailàndia o Austràlia. L'extensa col·lecció permet fer un viatge per l'evolució del disseny dels envasos del refresc més internacional.

La marca centenària pràcticament no ha variat el seu logotip, que tothom té fixat a la retina, però ha creat multitud de dissenys diferents per decorar les llaunes comercialitzades arreu del món. I a casa de Riu n'hi ha una àmplia mostra. Fuster de professió (ell mateix ha fet els prestatges on guarda les peces), va ser durant anys soci del Club de Col·leccionistes de Coca-Cola i participava «en trobades que es feien a les Cotxeres de Sants i tornava carregat de llaunes», diu.

Allà va ser on va recollir una bona part de les peces que ara formen l'extensa col·lecció, la resta les ha anat aplegant en viatges com el que va fer als Estats Units «d'on vaig tornar amb 12 llaunes». Actualment, ja no participa en trobades i només incorpora a la mostra les que li porten, majoritàriament de l'estranger, amics i coneguts que van de viatge. «Si en troben alguna que té una peculiaritat me la porten. A vegades m'envien un whatsapp i em demanen: la tens aquesta?», assegura.

Les primeres que va col·leccionar, a principi dels 90, van ser les dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 i les dels Jocs dels Petits Estats d'Europa d'Andorra del 91. Les darreres que s'han incorporat a la col·lecció són les li han portat dels Estats Units unes companyes del grup The River Troupe Gospel, que codirigeix, juntament amb unes altres de Grècia que li ha fet arribar l'amic Arcadi Alibés. Totes les llaunes estan numerades i registrades en una base de dades on consta el país al qual pertanyen i la persona que li ha portat.

Té les llaunes exposades al garatge en unes prestatgeries i estan agrupades, principalment, per les diferents temàtiques amb les quals la marca de begudes ha dissenyat els seus envasos d'alumini al llarg del anys. Hi ha moltes col·leccions esportives com les d'equips de futbol, els Mundials o els Jocs Olímpics. «Sempre que hi ha un esdeveniment especial fan una col·lecció», apunta. També n'hi ha de motius nadalencs i, entre les més recents, la de noms comuns de persones. «Hi ha llaunes molt curioses i molt xules», diu.

Tampoc hi falten les diferents versions de la marca com la Coca-Cola Light, la Sense Cafeïna, la Zero o la Cherry Coke, totes amb dissenys propis.

La col·lecció li ha permès constatar algunes curiositats com que «als països europeus l'alumini es més fluix perquè les llaunes americanes no s'abonyeguen tan fàcilment». Entre les que més li han cridat l'atenció hi ha les que no són vermelles com la de color verd (Coca-Cola Life) i unes llaunes amb forma d'ampolla.

A banda de les llaunes, amb les diferents mides que s'han anat creant, també té altres productes de la companyia com ampolles, gots o posagots, que en algunes ocasions mostra en les exposicions de l'associació de col·leccionistes de Sallent, de la qual és secretari. Però la joia de la corona són les llaunes, que omplen dos panys de paret. Segons Riu, la col·lecció només té un gran inconvenient: «netejar-la».

Encara que no tan àmplies, aquest sallentí de 54 anys té altres col·leccions, com una de flautes i una tambors, fruit de la seva gran passió: la música. La més espectacular, però, és aquesta de llaunes de Coca-Cola recopilades durant 30 anys, que permet fer una autèntic retrospectiva de la històrica gràfica del refresc més popular del món.