«Bojos per la salut i l'alimentació» tanca amb èxit la 1a edició a Món Sant Benet

Amb una valoració molt positiva i una demanda d'alumnes que ha sobrepassat les expectatives inicials, aquest divendres ha tancat, a Món Sant Benet, la 1a edició de Bojos per la salut i l'alimentació. Un programa formatiu teòric i pràctic, englobat dins el programa 'Bojos per la Ciència', un projecte organitzat per la Fundació Catalunya La Pedrera adreçat als estudiants de Batxillerat amb l'objectiu d'estimular el seu talent científic.

El curs, que partia de la voluntat d'acompanyar als joves en el seu interès científic en el camp de l'alimentació, s'ha fet, aquest any, per primera vegada i ha comptat amb la participació de 60 estudiants de tot el territori, així com, amb la complicitat de la Fundació Alícia, centre de referència en l'alimentació i la salut. El seu director, Toni Massanés, ha destacat en la ponència realitzada en l'acte d'aquesta tarda, el fet que els joves s'han iniciat "en un món apassionant". També ha participat del programa altres centres de recerca, universitats i institucions capdavanters en l'àmbit de la salut com l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer (IDIBAPS), la Universitat Rovira i Virgili (URV), Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya, i Fundació ABB i Fundació Institut de Trastorns Alimentaris (FITA).

Els estudiants participants han pogut treballar, durant 10 sessions, en els mateixos centres de recerca juntament amb els investigadors que ho fan habitualment i, han pogut experimentar com es treballa en un centre de recerca internacional. El programa de Bojos per la salut i l'alimentació, els ha permès conèixer, de ben a prop, la recerca en les principals malalties del segle XXI (càncer, diabetis, obesitat i malalties cardiovasculars) tot fent un especial èmfasi en la importància dels hàbits de vida saludable en la prevenció de malalties.

El Sr. Lluís Farrés, director de l'Àrea de Coneixement i Recerca de la Fundació Catalunya La Pedrera s'ha volgut dirigir, al final de l'acte, als estudiants participants del projecte i els ha incentivat a seguir potenciant la seva vocació i el seu talent: "El futur està a les vostres mans", i ha afegit: "aprofiteu l'oportunitat que se us ha donat i busqueu la manera de retornar-la, i fer que aquest país sigui millor".



La Fundació Catalunya La Pedrera fomenta el talent científic entre els més joves



El programa 'Bojos per la Ciència', és una aposta de La Fundació Catalunya La Pedrera per fomentar el talent científic. Des del seu impuls, l'any 2013, el programa ha comptat amb la participació de prop de 1.250 estudiants de batxillerat que han après i treballat amb onze centres de recerca catalans centrats en àrees com l'enginyeria, la bioquímica, la biomedicina, l'economia, la física, la matemàtica, la natura, les noves tecnologies, la química i la salut i l'alimentació.

Nascut amb l'objectiu d'ajudar als joves amb interès per la ciència a decidir el seu futur acadèmic, el programa ha servit per despertar el talent científic de molts joves que han elaborat projectes que s'han acabat convertint en casos d'èxit.

Amb projectes com 'Bojos per la ciència' la Fundació Catalunya La Pedrera manté la seva tasca per oferir oportunitats a aquells que ho necessiten. A més a més, la realització de cursos com Bojos per la salut i l'alimentació vol fer de Món Sant Benet un centre de coneixement de referència internacional en alimentació, que ha de permetre crear nova ocupació i afavorir la inclusió social.