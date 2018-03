Els usuaris de l'escola bressol d'Artés pagaran segons els ingressos familiars

Artés serà un dels primers municipis de Catalunya (el primer al Bages) que tindrà una tarifa esglaonada per al servei d'escola bressol. En lloc d'una taxa única com hi ha hagut fins al curs actual, amb un import igual per a tots els usuaris (i que és l'habitual a tot arreu), a partir del proper curs (2018-2019) el que s'estableix és una escala de cinc preus mensuals i cada família pagarà el que se li assigni en funció dels seus ingressos.

Aquest nou plantejament l'aprovava l'Ajuntament en un ple municipal que se celebrava aquest dijous, amb una modificació de les ordenances.

Fins a aquest curs, els usuaris de la llar d'infants municipal d'Artés paguen una quota única de 130 euros mensuals, i la proposta de l'equip de govern (CUP i ERC) ha estat establir la tarifa de preus del servei educatiu tenint en compte la capacitat econòmica de les famílies que l'utilitzen.

En concret, els preus aniran des dels 80 euros, la quota més baixa, fins als 150, la més alta. Entremig n'hi haurà tres més, de 100, 130 i 140 euros, respectivament.

El regidor d'Hisenda, Israel Falcó, ha explicat que els trams proposats s'han calculat «segons un paràmetre estandarditzat, l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya». Per tant, per tal de poder concretar i aplicar les quotes personalitzades l'Ajuntament accedirà a la informació fiscal de cada unitat familiar.

En els dos extrems, pagaran la quota mínima (80 euros) les famílies amb uns ingressos de menys de l'1,5 d'aquest índex, mentre que l'import màxim d'aquesta escala l'hauran d'afrontar les unitats familiars que tinguin uns ingressos quatre vegades superiors a aquesta referència. El càlcul es fa, a més, a partir de la relació entre ingressos totals i nombre de persones que integren el nucli familiar.

Actualment, l'escola bressol d'Artés té uns 90 infants i, segons ha explicat Israel Falcó, al principi de curs es va fer una enquesta perquè les famílies exposessin, de manera anònima, quins eren els seus ingressos per poder fer una primera estimació de quina situació hi hauria amb la nova tarifació. El resultat, segons el regidor d'Hisenda, seria que el 21% pagaria el tram més alt, el 17% tindria una quota de 140 euros, el 41% pagaria el mateix que ara (130), el 12% en pagaria 100, i el 9% pagaria el tram més baix (80 euros).

Falcó ha remarcat que la crisi dels darrers anys «ha tingut un impacte radical en l'evolució de la taxa, i ha augmentat dràsticament el preu del servei per a les famílies», i l'encariment d'aquests costos «ha esdevingut i esdevé una barrera per als grups socials amb més dificultats econòmiques». Israel Falcó ha destacat que, en aquesta situació, «un servei bàsic per a la igualtat d'oportunitats educatives i per compensar desigualtats d'origen es converteix en un servei amb moltes desigualtats d'accés».

Per aquest motiu, argumenta, «amb la tarifació progressiva es pretén un accés més equitatiu que l'actual i més inclusiu a aquest ensenyament no obligatori, que, per aquest motiu, està més desprotegit. En cap cas la mesura té un afany recaptatori».