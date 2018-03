El PDeCAT de Sant Fruitós retreu la ubicació de serveis a prop del crematori

El grup municipal del PDeCAT a Sant Fruitós ha presentat un recurs contra un acord pres per l'equip de govern (Gent Fent Poble i PSC) en què s'aprovava la licitació per donar en concessió uns terrenys de propietat municipal, perquè s'hi faci un equipament esportiu i una zona d'estada d'autocaravanes amb parc infantil. El motiu del recurs, segons han argumentat en una nota de premsa, és que els terrenys «es troben a tocar del cementiri, a menys de 100 metres del lloc on s'ha de construir el crematori, una activitat que emet substàncies que poden ser nocives per a la salut de les persones que es trobin a poca distància».

La formació ha subratllat que el responsable de construir el crematori de Sant Fruitós «va al·legar contra el crematori de Manresa perquè aquest es construiria a menys de 500 metres de la zona del Congost, argumentant tot un seguit de causes altament negatives per a la salut de les persones. A Sant Fruitós, la distància és inferior als 100 metres, pel que entenem que aquestes mateixes causes negatives són encara molt més greus per a la salut dels usuaris». Amb aquests arguments, el PDeCAT exposa que el lloc que s'ha escollit «no és el més idoni per promocionar activitats de caire esportiu, lúdic, recreatiu i familiar», i que per aquest motiu es demana «a l'alcalde que la concessió es faci en uns altres terrenys que no siguin propers al crematori per poder preservar així la salut de les persones o bé que es repensi la possibilitat de no fer el crematori».