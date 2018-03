Alumnes de Navàs dissenyen el seu institut

Alumnes de primer d'ESO de l'institut de Navàs han dissenyat com voldrien que fos l'edifici definitiu d'aquest centre de secundària, que s'ha de construir en el futur en uns terrenys que hi ha situats al costat del pavelló municipal. Fins a un total de 10 maquetes ha proposat l'alumnat navassenc del primer curs en un projecte que ha donat sentit a diferents matèries que treballen a les aules, però que també ha servit perquè els alumnes posin de manifest com creuen que hauria de ser l'institut que ha de posar fi a la ubicació provisional que aquest centre té des del seu naixement en un espai amb mòduls prefabricats.

Van ser un total de 10 grups de 4 alumnes cadascun els que van afrontar el projecte «Dissenyem el nostre institut». Després de fer tasques de continguts, el projecte va arrencar amb una visita de l'alcalde, Jaume Casals, que els va explicar la normativa d'edificació i la situació del terreny. Posteriorment, cada grup va procedir a fer una pluja d'idees de com els agradaria el seu institut per decidir el disseny final. Van ubicar el centre al terreny i en van fer un plànol a escala 1/100. Per a la realització de la maqueta van utilitzar la pròpia creativitat per escollir els materials més adequats.

El treball s'ha culminat amb una presentació dels projectes dissenyats, que va tenir lloc a la sala d'actes de la biblioteca de Navàs, a la qual va assistir el director territorial d'Ensenyament de la Catalunya Central, Ramon Bajona; la inspectora d'Ensenyament Vanesa Mases; el regidor d'Urbanisme de Navàs, Josep Casafont; l'equip docent, famílies i veïns del poble. El desenvolupament del projecte ha englobat les matèries de Socials, Ciències Naturals, Tecnologia i Visual i Plàstica. Per fer el producte final, els alumnes han hagut d'assolir prèviament una sèrie de continguts relacionats amb les escales de representació, sistema dièdric, acotacions, estudis geotècnics, disseny...

El juny de l'any passat l'Ajuntament de Navàs va aprovar cedir a la Generalitat els terrenys situats al costat del pavelló esportiu per a la construcció del que ha de ser l'edifici definitiu de l'institut públic. Es tracta d'un solar de 35.217 metres quadrats. Hi ha una data en l'horitzó que fa necessari que s'hi comenci a treballar: la ubicació actual de l'institut, que està instal·lat en barracons, és en un terreny de titularitat privada per al qual es va negociar una cessió de deu anys. Aquest acord es va formalitzar a mitjan 2012 i, per tant, s'exhaureix d'aquí a quatre anys. El centre públic de secundària de Navàs va néixer l'any 2011. Va arrencar el curs 2011-2012 amb dues línies de primer d'ESO, que es van ubicar en un primer moment a l'edifici de l'escola municipal de música. El curs següent, ja amb el primer i el segon d'ESO, es va traslladar a la ubicació actual, uns terrenys que hi ha situats al costat del complex de piscines l'Eix, on ha anat creixent amb bar-racons.