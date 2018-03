Sant Vicenç obre camí al futur del vehicle elèctric amb un punt de recàrrega

El vehicle elèctric s'obre camí a mesura que les poblacions petites aposten per instal·lar punts gratuïts de recàrrega. És el cas de Sant Vicenç de Castellet, que, seguint l'exemple d'altres poblacions bagenques, ahir va estrenar el seu primer punt de proveïment a l'aparcament de Cal Soler, a l'entrada de la població per la C-55. Es tracta d'un punt de recàrrega semiràpida.

La desena de veïns que van assistir a l'acte d'inauguració van poder presenciar el primer cotxe elèctric que es va aturar a Sant Vicenç per proveir d'energia el vehicle i poder continuar el trajecte cap a Ripoll. Els propietaris del cotxe van comprovar que es tracta d'un punt que permet la càrrega simultània de dos vehicles en un temps màxim de dues hores. De fet, un dels objectius d'aquest nou servei és facilitar els trajectes llargs dels vehicles elèctrics ja que disposen de pocs quilòmetres d'autonomia.

«El poble es convertirà en un lloc de parada i això també ajudarà a donar a conèixer Sant Vicenç», considera la regidora de Medi Ambient, Eulàlia Sardà. Explica que la gratuïtat del servei és un incentiu per promoure l'ús del vehicle elèctric. De la mateixa manera, l'Ajuntament ha optat enguany per bonificar l'impost de circulació als veïns que disposen d'un vehicle elèctric. El 30% per als vehicles híbrids i el 50% per als elèctrics. Però a Sant Vicenç solament hi ha dos veïns que tenen aquest tipus d'automòbils.

Tot i així, l'interès d'alguns veïns del poble per aquest sector es va fer palès durant l'acte inaugural. Van ser presents en la inauguració els membres del consistori i els representants de l'empresa instal·ladora Selba. A més, un veí del poble que disposa d'un vehicle elèctric, Santi Pérez, va explicar la seva experiència i va animar els assistents a fer un volt pel poble amb el seu cotxe. «No emet partícules contaminants, el cost per quilòmetre és d'un euro aproximadament i, en alguns punts, de franc, i fins i tot hi ha peatges que són gratuïts per als vehicles elèctrics», va destacar Pérez. Tot i així, va remarcar alguns inconvenients, com ara una xarxa de recàrrega pobra arreu del territori i el poc manteniment d'algun d'aquests punts d'abastament.

De fet, la millora de la xarxa de recàrrega arreu del territori és un dels objectius que s'ha fixat la Generalitat aquest 2018. En concret, poblacions com Santpedor, Sant Joan, Sant Fruitós i Navàs ja disposen d'aquesta prestació. «Aviat, Sant Salvador de Guardiola i Sallent també disposaran d'aquest servei», comenta el director de l'empresa Selba. Explica que el sector s'ha ampliat, ja que «quan van sortir els primers vehicles elèctrics la gent només els podia carregar a casa, als concessionaris o a les grans ciutats». Considera que l'aposta per posar aquests punts de proveïment en els pobles petits farà créixer l'ús del vehicle elèctric.

El futur d'aquest sector encara és incert, però els professionals que s'hi dediquen consideren que, d'aquí a uns anys, l'ús d'aquests vehicles haurà augmentat de forma considerable. Gabriel Prat sosté que el principal inconvenient per incentivar-ne l'ús és la poca autonomia. Per exemple, el cotxe de Santi Pérez disposa de 120 quilòmetres d'autonomia. Tot i així, Gabriel Prat afirma que en pocs anys s'ha duplicat l'autonomia d'aquests vehicles.

A més, comenta que les empreses distribuïdores de benzina comencen a plantejar-se la instal·lació de punts de càrrega, «ja que hi veuen negoci». Explica que els que sortirien perjudicats per l'auge del vehicle elèctric són els països exportadors de petroli, «però han d'acceptar que els temps i els hàbits de les persones canvien, i això ens fa avançar».