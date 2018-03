El Consell del Bages senyalitza els accessos als polígons

El Consell Comarcal del Bages ha començat a implantar la senyalització de les entrades dels polígons del Bages per incidir en la seva difusió. Properament s'instal·laran un total de 69 rètols a les entrades de 57 àrees d'activitat econòmica de 19 municipis del territori. En aquests moments, i després de signar els primers convenis de col·laboració amb ajuntaments locals, ja s'estan col·locant els primers rètols al polígon de Navàs. Es preveu que al llarg d'aquest any quedin instal·lades la resta de senyals.

Des de l'any 2010, el Consell Comarcal, de forma conjunta amb els ajuntaments i les associacions empresarials dels polígons, treballa en la promoció i millora dels espais industrials. De fet, el projecte de millora de la senyalització, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'ha redactat conjuntament amb els ajuntaments de la comarca.

El projecte estableix l'elaboració del disseny dels rètols identificatius i els espais estratègics on han de ser col·locats.

La instal·lació d'aquests 69 rètols tindrà lloc a diversos polígons industrials d'Artés, Avinyó, Callús, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, El Pont de Vilomara i Rocafort, Fonollosa, Gaià, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria.

Les reunions mantingudes han permès dissenyar i planificar les característiques d'aquests rètols per garantir la seva màxima visibilitat i eficàcia, apostant també per la resistència dels materials i definint una línia gràfica uniforme i atractiva per identificar els polígons de la comarca sota el lema "El Bages, territori d'oportunitats empresarials".

Una imatge d'unitat que, per altra banda, també queda reflectida a www.poligonsbages.cat i www.investinbages.cat, dos webs que ofereixen informació molt actualitzada entorn del teixit empresarial i les àrees d'activitat econòmica del Bages. Amb aquests portals, des del Consell Comarcal del Bages es posa a disposició de ciutadans, empreses i persones emprenedores el cens de polígons i empreses de la comarca i la informació necessària per trobar els espais industrials disponibles (naus o solars en venda-lloguer) o les bonificacions i incentius fiscals que ofereixen els diferents ajuntaments, entre d'altres continguts rellevants.

El conseller de l'Àrea de Desenvolupament Comarcal, Joan Badia, assenyala que "amb aquesta actuació s'avança en la promoció conjunta de les zones industrials de la comarca i es dóna resposta a una reivindicació dels empresaris dels polígons, resolent mancances en la nomenclatura i senyalització d'aquestes àrees; aquests rètols informatius permetran identificar clarament el nom del polígon al qual s'està accedint des de les principals infraestructures viàries d'accés".

Badia conclou que "des del Consell Comarcal continuem treballant per implementar noves eines i fórmules adaptades a les necessitats del teixit empresarial i que permetin reforçar i donar un impuls a l'activitat productiva del Bages".