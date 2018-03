Ensenyament mou fitxa per dotar d'un edifici propi dues escoles, a Santpedor i Sant Fruitós

Un any després de comprometre´s a dotar d´un edifici propi les escoles La Serreta, de Santpedor, i Pla del Puig, de Sant Fruitós, ara en mòduls, la Generalitat ha posat fil a l´agulla per desencallar la situació. Aquesta setmana s´ha anunciat l´adjudicació del projecte de redacció de la futura escola de La Serreta, a Forgas Arquitectes. La del Pla del Puig es troba en una fase anterior, de licitació, però a l´espera que es resolgui el concurs i també es pugui adjudicar ben aviat, segons han confirmat fonts del departament d´Ensenyament.

Ja fa deu anys que tots dos centres públics d´una sola línia d´infantil i primària van començar a funcionar, però encara ho fan en barracons. En una visita, el març de l´any passat a Santpedor, l´aleshores director general de centres públics del departament d´Ensenyament, Lluís Baulenas, va fer pública la intenció de treballar en la construcció dels dos edificis, i en processos en paral·lel tenint en compte la seva similitud. Un any després s´ha començat a avançar, i si bé la Generalitat encara no fixa dates de construcció, per als dos ajuntaments això suposa un pas endavant.

Pel que fa a La Serreta de Santpedor, el Consell d´Infraestructures de la Generalitat ha adjudicat el projecte a Forgas Arquitectes. Inclou el contracte de serveis per a l´assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i del projecte executiu, de manera que aquest estudi d´arquitectura idearà la nova escola i també s´encarregarà de la posterior direcció d´obres, sempre sota la supervisió de l'Ajuntament com a propietari dels terrenys.

Es preveu que la nova escola tingui un espai d´educació infantil i un altre per a primària, i es mantindrà en una sola línia educativa amb capacitat per a 225 alumnes. La part d´educació infantil, donarà cabuda a 55 nens i nenes repartits en 3 aules, hi haurà lavabos, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem. La zona de primària tindrà 10 aules; una per a cada un dels sis cursos, més una de desdoblament, una de reforç, una d´específica, i una d´informàtica. També hi haurà biblioteca, magatzem i lavabos; i coma espais comuns per a infantil i primària, es preveu un gimnàs, vestidors, magatzem i un escenari, a banda de les àrees d´administració, consergeria i de l´AMPA.

Escola i pavelló a Sant Fruitós

El el cas de Sant Fruitós, tot just s´està en la fase de licitació del projecte de redacció del futur edifici, però «es va segons el termini previst amb l´Ajuntament», assegura el departament.

La construcció d´aquesta escola es complementarà amb la un segon pavelló municipal, en aquest cas a càrrec del propi ajuntament, que ja està treballant en el seu disseny. I és que aquest pavelló ha de tenir la doble finalitat de servir de gimnàs i d´espai al servei de l´escola durant les hores lectives, i al servei del públic i d´entitats la resta del dia i els caps de setmana. Es construirà a tocar del pavelló actual (que ha quedat petit per la forta demanda que té), en uns terrenys dins l´àmbit on hi ha projectada la construcció del futur edifici de l´escola, i molt a prop dels actuals barracons.