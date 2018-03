Convoquen un acte a Artés sobre la mort gestacional o neonatal

L'Associació Little Stars de la Catalunya Central, entitat que uneix famílies que han perdut un nadó en l'etapa gestacional o neonatal, ha convocat per a aquest divendres un acte a Artés (a les 6 de la tarda a Cal Sitges). Sota el títol «Parlem de la mort gestacional i neonatal obertament», l'acte consistirà en una taula rodona en què participaran l'artesenc Marc Solanelles, membre fundador de l'associació Little Stars (petites estrelles); la cap de llevadores de l'Hospital General de Manresa, Neus Garriga; Norma Grau, fotògrafa professional del projecte Stillbirth i graduada en psicologia; i Noèlia Sánchez, testimoni. L'entitat té com a objectiu principal oferir suport a les famílies que passen aquest tràngol i facilitar-los informació i acompanyament.