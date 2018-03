El Bages té prop d'un miler de places en pisos declarats com a turístics

L'oferta d'apartaments i cases com a allotjament turístic no és, ni molt menys, secundària a les nostres comarques. Com a primer exemple, el Bages disposa actualment de 126 pisos i cases formalment declarats d'ús turístic, fet que es tradueix en un total de 924 places disponibles. I en el conjunt de les set comarques de l'àrea de Regió7 parlem d'una oferta de més de 6.000 places, distribuïdes entre 976 habitatges.

Segons dades facilitades per la direcció general de Turisme de la Generalitat, el Bages és la segona comarca de casa nostra que disposa de més habitatge turístic declarat. Només la supera la Cerdanya, que, això sí, triplica l'oferta. Aquesta demarcació disposa, segons les últimes dades registrades, de 488 establiments d'aquestes característiques, fet que, és a dir, equival a pràcticament 3.000 places.

De més a menys oferta d'apartaments i cases com a allotjament turístic, segueixen a aquestes dues comarques l'Alt Urgell (111 establiments i 686 places), el Berguedà (105 establiments i 578 places), el Solsonès (66 establiments i 466 places), l'Anoia (63 establiments i 374 places) i, finalment, el Moianès (108 places repartides entre 17 habitatges).

Segons fonts de la direcció general de Turisme, des de l'inici del procés de regularització, l'any 2012, i fins a tancament del 2017 els apartaments i habitatges d'ús turístic regularitzats a Catalunya ja superen als 65.000 establiments. Aquesta dada suposa una regularització global de prop de 370.600 places d'allotjament turístic, el 74,1% de les places de les quals es calcula com a oferta potencial d'allotjament turístic en habitatges d'ús turístic i establiments d'apartaments turístic a Catalunya.

Les mateixes fonts han destacat que, fruit de l'activitat inspectora que porta a terme el departament, s'han realitzat 16.856 activitats inspectores que han derivat en l'obertura de 1.079 expedients sancionadors a propietaris i gestors de tot Catalunya que incideixen en més de 18.785 places d'allotjament il·legal, distribuïdes en 3.415 habitatges d'ús turístic i establiments d'apartaments turístics no regularitzats.

D'aquests expedients, a prinicpi d'aquest any ja se n'havien resolt 850 amb imposició de sancions que oscil·len entre els 3.001 i els 30.000 euros, i que supera els 4 milions d'euros (4.054.667,86?).

En el cas de les campanyes específiques sobre comercialitzadores online que duu a terme la direcció general de Turisme, durant l'any 2017 s'ha continuat amb la tasca de control i d'inspecció amb què es porta treballant des de ja fa uns quants anys. Fonts del departament destaquen que fruit d'aquesta feina, i amb la col·laboració de les principals plataformes intermediàries, s'ha aconseguit que moltes d'elles hagin augmentat el seu grau de compliment de la normativa catalana.