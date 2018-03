Entitats ecologistes del Moianès demanen una anàlisi dels recursos hídrics de la comarca

Entitats ecologistes del Moianès demanaran al Consell Comarcal i a l'ACA l'elaboració d'un estudi hidrogeològic que analitzi l'estat dels aqüífers, fonts i aigües subterrànies que abasteixen la comarca. «Volem saber quins recursos tenim per saber quina gestió n'hem de fer», explica Bernat Torras, de La Cosa Nostra. Membres d'aquesta entitat, i també del Fanal i dels Quatre Gats, han iniciat una recollida de signatures per demanar aquest estudi, aprofitant xerrades i activitats que faran per tota la comarca.

El Moianès és situat en un altiplà sense grans rius ni rieres provinents del Pirineu que el travessin, de manera que «tenim una dependència molt gran del subsòl». Per això es demana un estudi detallat sobre la quantitat i la qualitat de l'aigua del subsòl, i a partir d'aquí, «poder planificar quina comarca volem, intentant que no se'n faci un mal ús, i que hi hagi prou reserves tant a nivell domèstic com agrícola i ramader o industrial», apunta Torras. De moment, la petició d'aquest estudi ja s'ha fet arribar al Consell Comarcal, i també es reclamarà a l'ACA.



Es licita la depuradora

Aquesta demanda s'afegeix a les reivindicacions que ja s'han anat fent aquests darrers anys per part de grups ecologistes sobre la necessitat de mantenir neta l'aigua en superfície, especialment la de la riera de la Tosca i del riu Calders i afluents. Els seus cabals estan molt castigats per la brutícia i les escumes d'aigües amunt que s'hi acumulen arrossegades per la pluja, i pel fet que la depuradora de Moià ha quedat petita i no pot tractar tota l'aigua que rep.

Sobre aquesta qüestió, també s'han anunciat nous progressos, especialment els que afecten la depuradora. En un acte organitzat fa uns dies per La Cosa Nostra a Moià, l'alcalde, Dionís Guiteras, va anunciar la previsió de licitar les obres de la nova depuradora al ple del proper 28 de març, amb la idea que es pugui començar a construir a final d'any i entri en funcionament al llarg del 2019. Es tracta d'una infraestructura totalment nova que substituirà l'actual, i que hauria de garantir el tractament de tot el cabal que rep. Costarà uns 4,7 milions, i l'execució es cobrirà amb un ajut de la Diputació.

A banda de la depuradora, i segons fonts de La Cosa Nostra, també es preveu que l'escorxador del Moianès pugui abocar directament a la llera sempre sota uns paràmetres estrictes controlats per l'ACA. Igualment, Moià està a punt d'aprovar una actualització de l'ordenança municipal d'abocaments, «més clara i posada al dia a nivell de permisos, sancions i responsabilitats», diu Torras, com una mesura més contra la contaminació del riu.

Les entitats ecologistes preveuen noves activitats a curt termini. De cara al 8 d'abril, El Fanal organitzarà una xerrada sobre consum responsable i banca, i Els Quatre Gats en faran una sobre la situació del sector del porcí a la comarca, el 26 de maig.