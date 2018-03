L'equip VeAquartim d'Artés anirà a la final d'Hongria a mitjan maig

L'equip VeAquartium d'Artés afrontarà el seu següent repte en la First Lego League del 16 al 19 de maig. En aquestes dates tindrà lloc a la localitat de Debrecen (Hongria) el campionat europeu, al qual ha pogut accedir el grup de joves alumnes de l'escola Vedruna d'Artés després d'haver-se proclamat, fa deu dies, campions d'Espanya en la categoria de Treball en Equip.

Tal com ja va informar aquest diari, el VeAquartium es va imposar en uns campionats que van tenir lloc a Logronyo, que van tenir la participació de 700 joves d'edats compreses entre els 10 i els 16 anys. Dels 1.900 equips que han participat aquest any en aquesta competició, 55 van arribar a la final nacional, on van presentar els seus projectes científics i van posar a prova el disseny, construcció i programació dels seus robots. D'aquí van sortir 11 equips, entre els quals el d'Artés, amb plaça per a una de les competicions internacionals.