? Més enllà de l'estudi hidrogeològic, els grups ecologistes també proposen que es faci un inventari de fonts de la comarca, mirant que hi hagi un recull de com a mínim una font de cada municipi. Diumenge ja es va muntar una parada interactiva al mercat de Moià informant de la proposta, i amb una primera anàlisi feta per l'entitat, que ara es voldria ampliar a altres fonts.