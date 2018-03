La sallentina Àngels Franch s'incorpora al vicedeganat de Fàrmàcia de la UB

La sallentina Àngels Franch s'ha integrat el nou equip deganal de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB) i ahir va prendre possessió del càrrec en un acte institucional a la sala de juntes del Rectorat, a l'Edifici Històric, sota la presidència del rector de la UB, Joan Elias.

La doctora Àngels Franch, professora de Fisiologia, forma part de l'equip liderat pel nou degà de la Facultat, Jordi Camarasa, i des d'ahir és vicedegana acadèmica de l'àmbit de Farmàcia per al període 2018-2022.

També en formen part Maria Carme Vidal, en aquest cas com a vicedegana acadèmica de l'àmbit de l'Alimentació; Yolanda Carlota Cajal, com a vicedegana de Recerca, Política, Ciència i Transferència; Roser Fisa, com a vicedegana de Qualitat i Innovació; i Josefina Carlota Tapias, com a secretària acadèmica.

Les eleccions d'aquest equip van tenir lloc el 27 de febrer.