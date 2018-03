El Bages obre experiències gastronòmiques com a reclam turístic

El Bages s'ha llançat de ple a l'aposta pel sector turístic i ha posat en joc un dels elements que ja funcionen en altres territoris: el de les experiències gastronòmiques. Experiències que van més enllà de la taula, tot i que els restaurants hi tenen un paper essencial, i porten el visitant a trepitjar el terreny on es conreen o s'elaboren els productes que donen personalitat i segell propi a aquesta gastronomia. Productes que, al Bages, ja estan molt identificats. I no són pocs.

Món Sant Benet ha acollit aquest dijous un acte, amb agents turístics públics i privats, en què aquest menú turístic es posava a l'aparador. La majoria de les propostes ja estaven en marxa, però ara el que es concreta és una oferta conjunta, que posa de manifest la varietat d'opcions que la comarca ja pot servir al visitant. Amb quatre pilars: el vi, l'oli, els productes autòctons (agrupats en el Rebost del Bages) i, és clar, restauració.

En l'acte d'aquest dijous també es presentaven els quadernets turístics amb què es vol atraure el visitant potencial per aquests camins gastronòmics, sota la denominació «Assaboreix-lo: el Bages, una terra per menjar-se-la». Per exemple, es proposen prop d'una desena d'experiències oleoturístiques, que van de visites guiades a finques d'oliveres complementades amb tastos i maridatges, fins a rutes en 4x4 entre oliveres, vinyes i barraques, passant per cursos d'iniciació al tast d'olis, visites a molins o la possibilitat de participar en una collita d'olives amb esmorzar.

Catorze cellers de la comarca també ofereixen la possibilitat d'una descoberta amb visites concertades, i l'experiència de trepitjar el terreny vitivinícola del bages es subratlla amb quatre alternatives. La ruta de les tines a peu de vinya, la descoberta del Pla de Bages a cavall passant pel Mas de Sant Iscle, un recorregut amb BTT o bibicleta elèctrica entre vinyes i cellers, i una ruta de les barraques de vinya.

L'oferta pròpiament gastronòmica es presenta a través de les cartes de 24 restaurants de la comarca que sota el paraigua col.lectiu dels Fogons Gastronòmics del Bages ofereixen plats amb productes autòctons.

El president del Consell Comarcal i de Bages Turisme, Agustí Comas, destacava que l'edició i distribució d'aquesta oferta «demostra el nostre pas ferm a l'hora d'apostar pel turisme i d'unificar esforços entre tots els agents públics i privats per articular la nostra proposta turística». I ha hi afegia que «el turisme a la comarca ja no és un projecte a descobrir, ara és una realitat i hem de continuar desenvolupant i aprofitant el nostre enorme potencial».