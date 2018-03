Francesc Martínez deixarà l'alcaldia de Castellnou dimarts, després d'11 anys

L'encara alcalde de Castellnou de Bages, Francesc Martínez, farà oficial la seva renúncia ja anunciada en el càrrec en un ple extraordinari el proper dimarts 27 de març. Ho ha confirmat ell mateix a aquest diari i assegura que «està tot preparat per a la convocatòria del ple», que es preveu per a les 6 de la tarda amb aquest únic punt de l'ordre del dia.

La dimissió de Martínez arriba en un moment de màxima tensió dins el Govern del PSC, en minoria des que el juny passat el regidor Manel Valero es va passar al grup mixt per discrepàncies amb l'alcalde i va deixar els socialistes amb 4 dels 9 membres d'aquest consistori. A partir d'aquí, la situació ha anat empitjorant amb la renúncia al càrrec fa 15 dies de la regidora Maria Pilar Rubio i amb l'anunci de la dimissió de l'alcalde, que es materialitzarà formalment dimarts.

Amb la seva renúncia, Francesc Martínez posa fi a 11 anys consecutius a l'alcaldia de Castellnou. Diu que «ara no tocava», però assegura que la seva continuïtat «era del tot insostenible». Ahir lamentava a aquest diari «la forma com m'ha tractat ERC, el PDeCAT, el regidor Manel Valero i el PSC», en aquest cas amb crítiques cap al secretari de la Federació XI del partit al Bages, el Berguedà i el Solsonès, Cristòfol Gimeno, de qui diu que no va trobar el suport que esperava. Tanmateix, Martínez vol que el ple de dimarts transcorri amb el màxim de normalitat possible: «El 2015 vaig entrar de forma positiva, i és de forma positiva com vull marxar».

Més enllà de les seves diferències amb l'oposició, el distanciament de Martínez respecte del PSC (va deixar la militància arran de la crisi amb Valero) s'evidencia fins al punt que ni tan sols intervé en les converses sobre qui ha de ser el seu relleu.

Els substituts tant de Martínez com de Maria Pilar Rubio prendran el càrrec en un proper ple que es preveu per al dimarts 10 d'abril (quinze dies després del de la renúncia de l'alcalde). El seu nom encara no s'ha fet oficial, però, segons el que ha pogut saber aquest diari, Marc Valero, número 6 de la llista del PSC a les darreres eleccions i fill del regidor Manel Valero, prendria el relleu de Rubio, mentre que per al substitut de Martínez problablement s'haurà de recórrer fins al número 9, José Manuel Prado (que tot indica que acceptarà el càrrec), després que les dues candidates precedents, Beatriz Cárdenas i Carme Fletas, hi haurien renunciat.

Aquesta possible restructuració manté en la incògnita la possibilitat de girar full a la crisi actual i recomposar el Govern, tenint en compte que Valero podria seguir els mateixos passos que el seu pare i distanciar-se de l'òrbita dels membres del Govern.

Actualment, el consistori de Castellnou el formen tres regidors del PSC (comptant encara l'alcalde Martínez), tres d'ERC, un del PDeCAT i el regidor no adscrit després d'haver abandonart el Govern, Manel Valero.