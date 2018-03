ICL concentrarà la producció de sal vacuum a les actuals instal·lacions mineres de Súria

La producció de sal vacuum a Súria es concentrarà en la seva totalitat dins les instal·lacions que Iberpotash té actualment en aquest municipi, on ja s'ha construït i hi ha en funcionament la primera de les plantes de fabricació. La Comissió d'Urbanisme de la Generalitat a la Catalunya Central va tirar endavant ahir la segona aprovació inicial del Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria del Bages, que té com a canvi de més envergadura respecte de la que es va fer l'octubre del 2016 la previsió de la segona de les plantes a l'interior del recinte miner, i no al polígon de la Pobla Sud, que és on el situava el primer document. L'altra novetat rellevant és la incorporació de Cardona al pla director, també com a municipi miner, ja que inicialment no s'hi havia previst (vegeu desglossat).



En aquella aprovació inicial del 2016, el PDU arribava a preveure espais urbanístics per a fins un total de quatre plantes de sal vacuum (a banda de la ja construïda a les instal·lacions de Súria, en preveia dues al polígon de la Pobla Sud i una quarta, si calia, a Callús). Amb el document aprovat ahir i els nous càlculs de producció que s'han fet en els darrers mesos, la producció de sal vacuum quedaria fixada en les dues plantes previstes a l'interior del recinte miner, més una tercera (també en aquestes instal·lacions) de trituració, com la que també es projecta a Sallent.



Rosa Vilella, sotsdirectora d'Urbanisme, va explicar que «el que hem vist ara en la nostra analítica ambiental, i també perquè l'empresa ens ha pogut aportar més informació, és que en aquests processos industrials hi ha un tant per cent més gran de sal que es perd del que teníem coneixement quan el 2015 vam engegar el PDU. Per tant, cada cop que tractem una tona de sal, el 30-40%, o fins i tot més, la perdem, de manera que va cap al col·lector de salmor-res i cap al mar. Per tant, no necessitem tantes plantes de sal com es pensava en un principi».



Per aquest motiu ara es preveu una segona planta i es descarten les altres dues, «i es proposa que també que dins del mateix recinte hi hagi una tercera instal·lació de tractament, però que no és de sal cristal·litzada, sinó per a tractament més bàsic que dóna una sal química que no és tan pura i que requereix una maquinària molt més senzilla, bàsicament de trituració i dilució», similar a la projectada i que ja s'està tirant endavant a Sallent.



Inicialment, el PDU apostava per instal·lar aquesta segona planta al sector de la Pobla Sud de Súria, situat al sud de la C-55 i a tocar del terme municipal de Callús, amb una superfície de gairebé 166.000 m2.



No obstant, l'empresa ha justificat la possibilitat de construir-la a tocar de les actuals instal·lacions, i així reduiria el consum de nou sòl i compartiria processos. De fet, tant ICL com l'Ajuntament de Súria van presentar al·legacions demanant que s'aprofitessin els espais del que ja és el recinte miner, i que no es dediqués a aquests usos l'espai situat a l'altra banda de la carretera, que es mantindrà com a sòl industrial de caràcter ordinari.



Dins d'aquesta mateixa àrea on es concentrarà tota l'activitat, a més, es classifica un nou sector d'interès supramunicipal amb una superfície de 73.035 m2, dels quals 46.736 es destinaran als usos miners.



L'àmbit ja té tots els serveis urbanístics bàsics i, per tant, no cal obres de connexió externes. Atès que es planteja com una ampliació de l'àrea ja ocupada, es beneficiarà dels accessos viaris i ferroviaris existents. Part d'aquest nou sector, que ara acull un aparcament de camions, es destinarà a equipaments i espais lliures.



El pla director formula una sèrie de criteris per millorar la integració paisatgística del conjunt. Així, obliga a fer el tractament ambiental de les vores de tot el sector, especialment de la façana a la riera del Tordell i a la carretera C-1410z, i estableix criteris i recomanacions per al tractament de les instal·lacions existents.