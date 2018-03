El nou pla deixa per escrit el límit d'altura del runam de Súria en 475 metres

Una de les directrius que fixa el Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages són els límits físics d'un dels dos runams salins que hi ha actius a la comarca, el del Fusteret de Súria, que és el darrer on s'ha d'acabar abocant. El que fa el document és posar negre sobre blanc el que ja s'estipulava en la llicència ambiental concedida a l'empresa per a aquesta explotació. En concret, s'estableix una cota màxima de creixement de 475 metres sobre el nivell del mar. Tot i que no s'ha concretat a quina cota es troba actualment, sí que és clar que aquest dipòsit té marge per créixer al ritme actual d'abocament –tant en altura com en perímetre– entre 16 i 18 anys més.