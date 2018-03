El pou d'accés a la mina de Balsareny es deixa per fer-ne el manteniment

La retirada prevista de l'activitat extractiva a Sallent i a Balsareny en un termini d'uns dos-tres anys fa necessari estudiar els nous usos per als sòls que fins ara acollien activitats mineres. El pla, però, no determina els usos concrets que tindran aquests espais, sinó que només formula directrius que el planejament municipal haurà de tenir en compte. Seran els ajuntaments, en aplicació del principi d'autonomia municipal, els que els concretaran.



La màxima concreció és que es preveu mantenir a Balsareny l'actual pou d'accés a la mina i un petit espai al seu entorn per a ventilació i manteniment. Pel que fa a Sallent, els sòls afectats són els de l'abocador de la Botjosa i les basses de fangs.



La subdirectora d'Urbanisme, Rosa Vilella, va explicar que «un cop cessi l'activitat extractiva de potassa a Sallent i Balsareny ens queda l'activitat que s'ha de mantenir per a la restauració dels runams salins», i per això es reserva una part de l'espai existent a Sallent que afecta la mineria per tal que s'hi puguin fer les instal·lacions necessàries per a plantes de sal, per als processos de dissolució o per al que sigui necessari segons el que fixin els plans de restauració. Un espai suficient urbanísticament perquè totes aquestes activitats es puguin fer.



Vilella va deixar clar, però, que l'eliminació dels runams queda circumscrita al que diuen els plans de restauració, que ara estan en tramitació. «És el pla de restauració el que fixa exactament el que passa amb aquest runam. El pla preveu una eliminació dels 40 milions de tones que hi ha a Sallent en uns cinquanta anys. S'iniciarà per la Botjosa, d'aquí a un any i mig o dos, i a partir d'aquí seguirà pel Cogulló».



La resta d'espais avui ocupats per la mineria, entre els quals hi ha els sòls de la Botjosa, les basses de fang situades més al sud o els sòl de Balsareny que ja no serien necessaris, es preveu que es puguin transformar i que s'hi puguin preveure altres activitats. Per a aquests espais, segons Vilella, es diu que, a banda dels usos d'activitat econòmica, sigui el planejament municipal de Sallent el que els acabi d'estudiar, i «se li donen directrius». En el cas de l'espai que ara ocupa el runam de la Botjosa i les basses, la subdirectora d'Urbanisme va remarcar que es demana que «s'estudiï bé primer quina és la capacitat d'aquest sòl, avui salinitzat. Conèixer fins a quin punt aquests sòls són restaurables per a una possible edificació posterior, i si aquesta salinitat es pot arribar a corregir i quins usos se li poden donar».