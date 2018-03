Presenten a Castellgalí una Marxa del Pelegrí que incorpora dos recorreguts

La Marxa del Pelegrí incorporarà en la seva quarta edició (que tindrà lloc el proper 15 d'abril) dues noves modalitats, que complementen el recorregut tradicional de 26 quilòmetres entre Montserrat i Manresa. Seran els recor-reguts Lluvià i Oller, amb sortida des de Manresa, de 15 i 10 quilòmetres, respectivament, amb la voluntat d'apropar la prova a un públic més divers.

Aquesta nova edició es va presentar ahir al nou Refugi del Pelegrí de Castellgalí. L'alcalde, Cristòfol Gimeno, va mostrar la seva satisfacció i l'agraïment per la celebració de la presentació de la marxa al seu terme municipal «i poder contribuir, així, a donar servei i fomentar el darrer tram del Camí Ignasià».

Un any més, la Marxa del Pelegrí serà una caminada popular no competitiva. La modalitat Montserrat, de 26 quilòmetres de recor-regut i amb un desnivell positiu de 600 metres, és la que es repeteix de les tres edicions anteriors i es correspon amb l'itinerari de l'etapa 27 del Camí Ignasià. La sortida serà entre les 8 i 2/4 de 9 del matí a Montserrat i, per qui ho vulgui, també hi haurà servei de tren i cremallera fins a Montserrat, a partir de les 7 i 19 minuts.

Les dues noves modalitats d'aquest any tindran una sortida conjunta a les 9 des de la plaça Major de Manresa, recorreran l'entorn de l'Anella Verda i s'uniran amb la modalitat Montserrat a l'avituallament de l'Oller del Mas fins acabar al carrer del Balç.

La modalitat Lluvià tindrà 15 quilòmetres de recorregut i un desnivell positiu de 250 metres. Es podrà gaudir de la Torre Lluvià o el Gorg Blau, un dels principals atractius de l'Anella Verda. La modalitat Oller serà de 10 quilòmetres de recorregut i d'un desnivell positiu de 189 metres.



Nova arribada

Una altra novetat d'enguany serà l'arribada al carrer del Balç de Manresa. A més a més, hi haurà un tast de productes del pelegrí englobats dins del projecte Manresa 2022. A l'arribada també s'oferirà una sessió de ioga.

Les inscripcions a la Marxa del Pelegrí es podran fer de manera anticipada a través de la web manresaturisme.cat o presencialment a l'Oficina de Turisme de Manresa. Les inscripcions ja estan obertes des del dia 15 de març.

La modalitat Montserrat inclou 5 avituallaments al llarg del recor-regut i a la sortida. Hi haurà entrepà de botifarra a l'avituallament de Sant Cristòfol de Castellbell, on el mateix dia se celebra la Fira del Montserratí, de productes de proximitat.

A la modalitat Lluvià hi haurà dos avituallaments, i a la modalitat Oller, n'hi haurà un, més la sortida d'ambdós a la plaça Major.

A més a més, totes les modalitats tindran avituallaments amb productes exclusius del Grup Llobet, assegurança i una samarreta tècnica.