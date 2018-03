Tres bagencs s'integren a la nova cúpula de la Joventut Socialista de Catalunya

El Bages, i les comarques centrals en general, tindran una bona representació al capdavant de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC), que acaba de renovar els principals càrrecs en el 16è Congrés Nacional celebrat a Sabadell.

El cardoní Ferran Verdejo entra a formar part de l'Executiva nacional com a seceretari d'acció electoral i serà un dels tres membres responsables de coordinar l'acció política de l'organització jove. Josep González, de Manresa, ha estat elegit nou vicepresident primer de la mesa del Consell Nacional per als propers 3 anys, i la santjoanenca Èlia Tortolero entra a formar part de la comissió de control financer. Ja de fora del ter-ritori, com a nou primer secretari s'ha escollit el regidor de Sant Feliu de Codines Arnau Ramírez; Judith Riera, de Sant Joan Despí, serà la vicesecretària primera; i el sociòleg Ot Garcia, serà el nou Secretari d'Organització.

Al Congrés van participar uns 200 delegats, que van debatre els documents polítics i orgànics que marcaran la manera d'organitzar-se. El primer secretari, Àngel Sáez, va destacar «el bon moment organitzatiu del jovent socialista al nostre territori, que, tot i ser una federació petita en comparació amb les de l'àrea metropolitana, no els impedeix jugar un paper rellevant a l'organització nacional».