Sant Salvador estrena el nou edifici de centre de dia

Sant Salvador de Guardiola ha posat en funcionament aquesta setmana el centre de dia La Masia, ubicat en un edifici annex de l'escola bressol Dentetes, a sobre el CAP i el Casal de la Gent Gran, en substitució de la Masia del Calvet, que és el lloc on fins ara es prestava el servei. El nou emplaçament és més cèntric i més adequat a les necessitats dels usuaris, tant pel que fa als accessos com a la mobilitat interna.

El centre de dia de Sant Salvador té capacitat per a 30 places (25 de concertades), tot i que ara se n'ocupen 21. Ja s'ha estrenat aquesta setmana, per bé que encara s'ha d'acabar d'enllestir el trasllat de tots els equipaments. A més, la inauguració oficial també haurà d'esperar, i s'ha fixat per al proper 28 d'abril, coincidint amb la Festa dels Avis del poble, que cada any es fa per celebrar la festa de Sant Marc.

Les noves dependències s'han habilitat aprofitant una part de l'edifici de l'antiga escola bressol que no s'utilitzava, i a més a més s'ha fet una ampliació. Això permet concentrar tot el servei en un espai al mig del poble i de planta baixa, mentre que la Masia del Calvet tenia habilitada com a centre de dia la primera planta, amb les dificultats que això comportava per a les persones grans en cas d'incendi o de qualsevol altra incidència. A més, d'aquesta manera, no tan sols hi ha una millora en la qualitat del servei per a la gent gran, sinó que es dóna utilitat a un espai de l'antiga escola bressol en desús, i amb perspectives que hagués continuat sent-ho, segons els resultats d'un estudi demogràfic encarregat temps enrere per l'Ajuntament, i que indica un estancament demogràfic d'aquesta població com a mínim durant la propera dècada.

Tot plegat va fer plantejar a l'Ajuntament la necessitat de buscar una nova utilitat a aquest espai, i ho va veure com una oportunitat per ubicar-hi el nou centre de dia.

La Diputació de Barcelona ha finançat íntegrament la construcció d'aquest nou equipament, que ha tingut un cost de 180.000 euros. Amb la seva obertura, l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola vol apuntalar un servei d'acolliment diürn, residencial i de qualitat per a persones que tinguin més de 65 anys.